https://ria.ru/20241107/putin-1982515280.html
Россия никому ничего не навязывает, заявил Путин
Россия никому ничего не навязывает, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Россия никому ничего не навязывает, заявил Путин
Россия никому ничего не навязывает и никогда не будет этого делать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:40
2024-11-07T20:40
2024-11-07T20:55
валдай (клуб)
россия
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия никому ничего не навязывает и никогда не будет этого делать, заявил президент РФ Владимир Путин."Повторю, мы никому ничего не навязываем и не будем этого никогда делать. Нам самим это незачем, и никому это не нужно. Мы руководствуемся своими ценностями, интересами и представлениями о должном", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Тем не менее, глава государства отметил, что роль России не исчерпывается только тем, чтобы себя защищать."Может это и прозвучит несколько пафосно, но само существование России - гарантия того, что мир сохранит свою многоцветность, многообразие, сложность, и это залог успешного развития", - добавил он."Это не мои слова. Это мне часто очень говорят наши друзья из всех регионов мира. Я ничего не преувеличиваю", - подчеркнул Путин.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982515893.html
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валдай (клуб), россия, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Валдай (клуб), Россия, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
Россия никому ничего не навязывает, заявил Путин
Путин: РФ никому ничего не навязывает и никогда не будет этого делать