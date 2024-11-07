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Россия никому ничего не навязывает, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
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20:40 07.11.2024 (обновлено: 20:55 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982515280.html
Россия никому ничего не навязывает, заявил Путин
Россия никому ничего не навязывает, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Россия никому ничего не навязывает, заявил Путин
Россия никому ничего не навязывает и никогда не будет этого делать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:40
2024-11-07T20:55
валдай (клуб)
россия
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия никому ничего не навязывает и никогда не будет этого делать, заявил президент РФ Владимир Путин."Повторю, мы никому ничего не навязываем и не будем этого никогда делать. Нам самим это незачем, и никому это не нужно. Мы руководствуемся своими ценностями, интересами и представлениями о должном", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Тем не менее, глава государства отметил, что роль России не исчерпывается только тем, чтобы себя защищать."Может это и прозвучит несколько пафосно, но само существование России - гарантия того, что мир сохранит свою многоцветность, многообразие, сложность, и это залог успешного развития", - добавил он."Это не мои слова. Это мне часто очень говорят наши друзья из всех регионов мира. Я ничего не преувеличиваю", - подчеркнул Путин.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982515893.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982514473.html
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валдай (клуб), россия, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Валдай (клуб), Россия, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
Россия никому ничего не навязывает, заявил Путин

Путин: РФ никому ничего не навязывает и никогда не будет этого делать

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия никому ничего не навязывает и никогда не будет этого делать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Повторю, мы никому ничего не навязываем и не будем этого никогда делать. Нам самим это незачем, и никому это не нужно. Мы руководствуемся своими ценностями, интересами и представлениями о должном", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Тем не менее, глава государства отметил, что роль России не исчерпывается только тем, чтобы себя защищать.
"Может это и прозвучит несколько пафосно, но само существование России - гарантия того, что мир сохранит свою многоцветность, многообразие, сложность, и это залог успешного развития", - добавил он.
"Это не мои слова. Это мне часто очень говорят наши друзья из всех регионов мира. Я ничего не преувеличиваю", - подчеркнул Путин.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Валдай (клуб)РоссияЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 годуВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"В мире
 
 
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