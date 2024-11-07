https://ria.ru/20241107/putin-1982514987.html
Россия всегда готова к конструктивному диалогу, заявил Путин
Россия всегда готова к конструктивному диалогу, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Россия всегда готова к конструктивному диалогу, заявил Путин
Россия всегда готова к конструктивному диалогу со всеми, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:38
2024-11-07T20:38
2024-11-07T20:47
россия
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
в мире
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия всегда готова к конструктивному диалогу со всеми, заявил президент России Владимир Путин."И, конечно, мы всегда готовы к конструктивному диалогу со всеми. Тот, кто уважает свою культуру и традиции, не имеет право не относиться с таким же уважением к другим, а тот, кто пытается заставлять других вести себя неподобающим образом, неизменно втаптывает в грязь и собственные корни, свою цивилизацию и культуру, что мы отчасти и наблюдаем", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982514792.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
Россия, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
Россия всегда готова к конструктивному диалогу, заявил Путин
Путин: Россия всегда готова к конструктивному диалогу со всеми
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия всегда готова к конструктивному диалогу со всеми, заявил президент России Владимир Путин.
"И, конечно, мы всегда готовы к конструктивному диалогу со всеми. Тот, кто уважает свою культуру и традиции, не имеет право не относиться с таким же уважением к другим, а тот, кто пытается заставлять других вести себя неподобающим образом, неизменно втаптывает в грязь и собственные корни, свою цивилизацию и культуру, что мы отчасти и наблюдаем", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.