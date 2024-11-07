https://ria.ru/20241107/putin-1982514896.html
На Западе Украину используют для борьбы с русскими, заявил Путин
На Западе Украину используют для борьбы с русскими, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
На Западе Украину используют для борьбы с русскими, заявил Путин
На Западе Украину используют как инструмент борьбы с Россией, украинцев цинично натаскивают на русских, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:38
2024-11-07T20:38
2024-11-07T21:06
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На Западе Украину используют как инструмент борьбы с Россией, украинцев цинично натаскивают на русских, заявил президент РФ Владимир Путин.Оппоненты России находят всё новые способы и инструменты, чтобы попытаться от нее избавиться, сказал Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Теперь в качестве такого инструмента используют Украину, украинцев, которых попросту цинично натаскивают на русских, превращая, по сути, в пушечное мясо. И всё это - под аккомпанемент разговора о европейском выборе. Ничего себе выбор. Нам точно такого не нужно", - отметил президент РФ.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный дискуссионный клуб "валдай", в мире, владимир путин, великий новгород, украина, валдай, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире, Владимир Путин, Великий Новгород, Украина, Валдай, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
На Западе Украину используют для борьбы с русскими, заявил Путин
Путин: На Западе Украину используют как инструмент для борьбы с русскими
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На Западе Украину используют как инструмент борьбы с Россией, украинцев цинично натаскивают на русских, заявил президент РФ Владимир Путин.
Оппоненты России находят всё новые способы и инструменты, чтобы попытаться от нее избавиться, сказал Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Теперь в качестве такого инструмента используют Украину, украинцев, которых попросту цинично натаскивают на русских, превращая, по сути, в пушечное мясо. И всё это - под аккомпанемент разговора о европейском выборе. Ничего себе выбор. Нам точно такого не нужно", - отметил президент РФ.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.