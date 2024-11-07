https://ria.ru/20241107/putin-1982514896.html

На Западе Украину используют для борьбы с русскими, заявил Путин

На Западе Украину используют для борьбы с русскими, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

На Западе Украину используют для борьбы с русскими, заявил Путин

На Западе Украину используют как инструмент борьбы с Россией, украинцев цинично натаскивают на русских, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:38

2024-11-07T20:38

2024-11-07T21:06

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

владимир путин

великий новгород

украина

валдай

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982383021_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_63cf3b15e22b32f14ec842f9e06ca0c8.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На Западе Украину используют как инструмент борьбы с Россией, украинцев цинично натаскивают на русских, заявил президент РФ Владимир Путин.Оппоненты России находят всё новые способы и инструменты, чтобы попытаться от нее избавиться, сказал Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Теперь в качестве такого инструмента используют Украину, украинцев, которых попросту цинично натаскивают на русских, превращая, по сути, в пушечное мясо. И всё это - под аккомпанемент разговора о европейском выборе. Ничего себе выбор. Нам точно такого не нужно", - отметил президент РФ.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982516046.html

великий новгород

украина

валдай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

международный дискуссионный клуб "валдай", в мире, владимир путин, великий новгород, украина, валдай, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году