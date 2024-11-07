https://ria.ru/20241107/putin-1982514689.html

Путин: Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству

Путин: Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству - РИА Новости, 07.11.2024

Путин: Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству

Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, так будет и впредь, недоброжелателям РФ необходимо понять, что мир без России лучше не... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:38

2024-11-07T20:38

2024-11-07T20:46

россия

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

владимир путин

великий новгород

валдай

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, так будет и впредь, недоброжелателям РФ необходимо понять, что мир без России лучше не станет, заявил президент РФ Владимир Путин."Снова кое у кого возникла мысль, что мир без России будет лучше. Тогда старались закончить с Россией, развалить всё, что осталось после развала Советского Союза - и сейчас, похоже, тоже кто-то об этом мечтает, думает, что мир будет послушнее, будет лучше управляться. Но Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, кто бы это ни делал. Так будет и впредь. Да и мир (без России - ред.) лучше не станет. Вот те, кто пытаются это сделать, должны это в конце концов понять - сложнее только будет", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982516046.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982514473.html

россия

великий новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, великий новгород, валдай, в мире