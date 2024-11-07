https://ria.ru/20241107/putin-1982513847.html

Все страны мира имеют право на собственное видение, заявил Путин

Все страны мира имеют право на собственное видение, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Все страны мира имеют право на собственное видение, заявил Путин

Все страны мира имеют право на собственное видение и выстраивание своей политики, нужно признавать это право для гармонизации мировоззрений, заявил президент... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:34

2024-11-07T20:34

2024-11-07T21:05

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

владимир путин

великий новгород

валдай

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Все страны мира имеют право на собственное видение и выстраивание своей политики, нужно признавать это право для гармонизации мировоззрений, заявил президент России Владимир Путин."Все равны в том смысле, что все имеют право на свое видение, которое не лучше и не хуже других, оно просто свое. И нужно это по-настоящему уважать. Именно на этой базе формулируется взаимное понимание интересов, уважение, эмпатия, то есть способность сопереживать, чувствовать проблемы других, способность воспринять чужую точку зрения и аргументы. И не только воспринять, но и действовать в соответствии с этим. Выстраивать свою собственную политику в соответствии с этим. Воспринимать - не значит принять и во всем согласиться… Это, прежде всего, значит признать право собеседника на собственное мировоззрение, по сути, это первый и необходимый шаг к тому, чтобы начать находить гармонию этих мировоззрений", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, великий новгород, валдай, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году