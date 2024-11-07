https://ria.ru/20241107/putin-1982512774.html

Путин назвал НАТО анахронизмом

Путин назвал НАТО анахронизмом - РИА Новости, 07.11.2024

Путин назвал НАТО анахронизмом

Президент России Владимир Путин назвал НАТО откровенным анахронизмом. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:31

2024-11-07T20:31

2024-11-07T20:31

великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал НАТО откровенным анахронизмом. "Европа сейчас пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая свои собственные уставные документы. Это просто откровенный анахронизм. Мы ни раз говорили о той разрушительной роли, которую НАТО продолжало играть, особенно после распада Советского союза и Варшавского договора, когда казалось бы альянс утратил формальный, ранее декларированный повод и смысл своего существования", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/zapad-1982503949.html

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великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году