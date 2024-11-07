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Путин рассказал, как много сил уходит при становлении нового миропорядка - РИА Новости, 07.11.2024
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20:19 07.11.2024 (обновлено: 20:24 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982509339.html
Путин рассказал, как много сил уходит при становлении нового миропорядка
Путин рассказал, как много сил уходит при становлении нового миропорядка - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал, как много сил уходит при становлении нового миропорядка
Президент России Владимир Путин рассказал, как много сил приходится тратить на пути становления нового миропорядка на тех, кто пытается сохранить монополию. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:19
2024-11-07T20:24
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
владимир путин
великий новгород
валдай
в мире
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как много сил приходится тратить на пути становления нового миропорядка на тех, кто пытается сохранить монополию. "Пока же нам, всем тем, кто заинтересован в создании справедливого и прочного мира, приходится тратить слишком много сил на преодоление деструктивных действий наших оппонентов, (сражающихся - ред.) за собственную монополию. Ну, это же очевидно, что это происходит. Это все видят, и на самом Западе, и на Востоке, на Юге - везде видят", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Российский лидер подчеркнул, что эти усилия можно было бы направить с гораздо большей пользой и отдачей на решение проблем, которые затрагивают всех - от проблем демографии и социального неравенства до климатических изменений, продовольственной безопасности, медицины и новых технологий. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982508250.html
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, великий новгород, валдай, в мире
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай, В мире
Путин рассказал, как много сил уходит при становлении нового миропорядка

Путин: приходится тратить слишком много сил на преодоление действий монополистов

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как много сил приходится тратить на пути становления нового миропорядка на тех, кто пытается сохранить монополию.
"Пока же нам, всем тем, кто заинтересован в создании справедливого и прочного мира, приходится тратить слишком много сил на преодоление деструктивных действий наших оппонентов, (сражающихся - ред.) за собственную монополию. Ну, это же очевидно, что это происходит. Это все видят, и на самом Западе, и на Востоке, на Юге - везде видят", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин рассказал о новых вызовах, с которыми столкнется человечество
Вчера, 20:17
Российский лидер подчеркнул, что эти усилия можно было бы направить с гораздо большей пользой и отдачей на решение проблем, которые затрагивают всех - от проблем демографии и социального неравенства до климатических изменений, продовольственной безопасности, медицины и новых технологий.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Мировое большинство против политизации, заявил Путин
Вчера, 20:14
 
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 годуВладимир ПутинВеликий НовгородВалдайВ мире
 
 
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