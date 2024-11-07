https://ria.ru/20241107/putin-1982509339.html

Путин рассказал, как много сил уходит при становлении нового миропорядка

Путин рассказал, как много сил уходит при становлении нового миропорядка - РИА Новости, 07.11.2024

Путин рассказал, как много сил уходит при становлении нового миропорядка

Президент России Владимир Путин рассказал, как много сил приходится тратить на пути становления нового миропорядка на тех, кто пытается сохранить монополию. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:19

2024-11-07T20:19

2024-11-07T20:24

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

владимир путин

великий новгород

валдай

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982508921_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_8276bbb6b08aa9a663bab1c214f7cfe6.jpg

СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как много сил приходится тратить на пути становления нового миропорядка на тех, кто пытается сохранить монополию. "Пока же нам, всем тем, кто заинтересован в создании справедливого и прочного мира, приходится тратить слишком много сил на преодоление деструктивных действий наших оппонентов, (сражающихся - ред.) за собственную монополию. Ну, это же очевидно, что это происходит. Это все видят, и на самом Западе, и на Востоке, на Юге - везде видят", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Российский лидер подчеркнул, что эти усилия можно было бы направить с гораздо большей пользой и отдачей на решение проблем, которые затрагивают всех - от проблем демографии и социального неравенства до климатических изменений, продовольственной безопасности, медицины и новых технологий. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982508250.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982507044.html

великий новгород

валдай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, великий новгород, валдай, в мире