https://ria.ru/20241107/putin-1982508648.html
Путин напомнил о ключевом принципе безопасности
Путин напомнил о ключевом принципе безопасности - РИА Новости, 07.11.2024
Путин напомнил о ключевом принципе безопасности
Безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других, это ключевой принцип, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:18
2024-11-07T20:18
2024-11-07T21:04
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россия
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других, это ключевой принцип, заявил президент России Владимир Путин."Ключевой принцип безопасности для всех без исключения - безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент подчеркнул, что данный принцип зафиксирован в документах ОБСЕ, он должен исполняться.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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владимир путин, великий новгород, валдай, россия, в мире, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай, Россия, В мире, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин напомнил о ключевом принципе безопасности
Путин: безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других, это ключевой принцип, заявил президент России Владимир Путин.
"Ключевой принцип безопасности для всех без исключения - безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент подчеркнул, что данный принцип зафиксирован в документах ОБСЕ, он должен исполняться.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.