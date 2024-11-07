https://ria.ru/20241107/putin-1982508476.html

Путин призвал привыкать к мировой многоголосой партитуре

Путин призвал привыкать к мировой многоголосой партитуре - РИА Новости, 07.11.2024

Путин призвал привыкать к мировой многоголосой партитуре

Новое мировое устройство возможно только на принципах многоголосия, полифонии, в нем должны быть услышаны все голоса, а тем, кто хочет солировать, нужно... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:16

2024-11-07T20:16

2024-11-07T20:45

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валдай

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Новое мировое устройство возможно только на принципах многоголосия, полифонии, в нем должны быть услышаны все голоса, а тем, кто хочет солировать, нужно привыкать к новой мировой партитуре, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент отметил, что кризис международного права, о котором сейчас говорят, "это в некотором смысле кризис роста", а подъем народов и культур, которые раньше по тем или иным причинам оставались на политической периферии, означает, что их собственные самобытные представления о праве и справедливости играют все более весомую роль. "Они разные, отсюда может возникнуть впечатление разнобоя и какофонии какой-то. Но это лишь первый этап становления", - отметил он."Я убежден, что новое устройство возможно только на принципах многоголосия, гармоничного звучания всех музыкальных тем. Если угодно, мы движемся к мироустройству не столько полицентрическому, сколько полифоническому, в котором слышны и, главное, должны быть услышаны все голоса. Тем, кто привык и хочет исключительно солировать, придется привыкать к новой мировой партитуре", - добавил Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin--1982512204.html

https://ria.ru/20241107/briks-1982511200.html

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владимир путин, валдай, великий новгород