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Путин призвал привыкать к мировой многоголосой партитуре - РИА Новости, 07.11.2024
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20:16 07.11.2024 (обновлено: 20:45 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982508476.html
Путин призвал привыкать к мировой многоголосой партитуре
Путин призвал привыкать к мировой многоголосой партитуре - РИА Новости, 07.11.2024
Путин призвал привыкать к мировой многоголосой партитуре
Новое мировое устройство возможно только на принципах многоголосия, полифонии, в нем должны быть услышаны все голоса, а тем, кто хочет солировать, нужно... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:16
2024-11-07T20:45
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Новое мировое устройство возможно только на принципах многоголосия, полифонии, в нем должны быть услышаны все голоса, а тем, кто хочет солировать, нужно привыкать к новой мировой партитуре, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент отметил, что кризис международного права, о котором сейчас говорят, "это в некотором смысле кризис роста", а подъем народов и культур, которые раньше по тем или иным причинам оставались на политической периферии, означает, что их собственные самобытные представления о праве и справедливости играют все более весомую роль. "Они разные, отсюда может возникнуть впечатление разнобоя и какофонии какой-то. Но это лишь первый этап становления", - отметил он."Я убежден, что новое устройство возможно только на принципах многоголосия, гармоничного звучания всех музыкальных тем. Если угодно, мы движемся к мироустройству не столько полицентрическому, сколько полифоническому, в котором слышны и, главное, должны быть услышаны все голоса. Тем, кто привык и хочет исключительно солировать, придется привыкать к новой мировой партитуре", - добавил Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin--1982512204.html
https://ria.ru/20241107/briks-1982511200.html
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владимир путин, валдай, великий новгород
Владимир Путин, Валдай, Великий Новгород
Путин призвал привыкать к мировой многоголосой партитуре

Путин: те, кто хотят солировать, должны привыкать к многоголосой партитуре

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Новое мировое устройство возможно только на принципах многоголосия, полифонии, в нем должны быть услышаны все голоса, а тем, кто хочет солировать, нужно привыкать к новой мировой партитуре, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент отметил, что кризис международного права, о котором сейчас говорят, "это в некотором смысле кризис роста", а подъем народов и культур, которые раньше по тем или иным причинам оставались на политической периферии, означает, что их собственные самобытные представления о праве и справедливости играют все более весомую роль. "Они разные, отсюда может возникнуть впечатление разнобоя и какофонии какой-то. Но это лишь первый этап становления", - отметил он.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Вчера, 20:30
"Я убежден, что новое устройство возможно только на принципах многоголосия, гармоничного звучания всех музыкальных тем. Если угодно, мы движемся к мироустройству не столько полицентрическому, сколько полифоническому, в котором слышны и, главное, должны быть услышаны все голоса. Тем, кто привык и хочет исключительно солировать, придется привыкать к новой мировой партитуре", - добавил Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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