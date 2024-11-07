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Путин объяснил, в чем заключается ценность международного сообщества - РИА Новости, 07.11.2024
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20:13 07.11.2024 (обновлено: 20:27 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982507597.html
Путин объяснил, в чем заключается ценность международного сообщества
Путин объяснил, в чем заключается ценность международного сообщества - РИА Новости, 07.11.2024
Путин объяснил, в чем заключается ценность международного сообщества
Международное сообщество - это живой организм, ценность которого в его цивилизационном многообразии, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:13
2024-11-07T20:27
владимир путин
россия
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Международное сообщество - это живой организм, ценность которого в его цивилизационном многообразии, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Международное сообщество - это живой организм, ценность и уникальность которого в его цивилизационном многообразии", - заявил Путин.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин объяснил, в чем заключается ценность международного сообщества

Путин: ценность международного сообщества в его многообразии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Международное сообщество - это живой организм, ценность которого в его цивилизационном многообразии, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Международное сообщество - это живой организм, ценность и уникальность которого в его цивилизационном многообразии", - заявил Путин.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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