https://ria.ru/20241107/putin-1982507597.html

Путин объяснил, в чем заключается ценность международного сообщества

Путин объяснил, в чем заключается ценность международного сообщества - РИА Новости, 07.11.2024

Путин объяснил, в чем заключается ценность международного сообщества

Международное сообщество - это живой организм, ценность которого в его цивилизационном многообразии, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:13

2024-11-07T20:13

2024-11-07T20:27

владимир путин

россия

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Международное сообщество - это живой организм, ценность которого в его цивилизационном многообразии, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Международное сообщество - это живой организм, ценность и уникальность которого в его цивилизационном многообразии", - заявил Путин.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982502470.html

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владимир путин, россия