https://ria.ru/20241107/putin-1982507597.html
Путин объяснил, в чем заключается ценность международного сообщества
Путин объяснил, в чем заключается ценность международного сообщества - РИА Новости, 07.11.2024
Путин объяснил, в чем заключается ценность международного сообщества
Международное сообщество - это живой организм, ценность которого в его цивилизационном многообразии, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:13
2024-11-07T20:13
2024-11-07T20:27
владимир путин
россия
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Международное сообщество - это живой организм, ценность которого в его цивилизационном многообразии, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Международное сообщество - это живой организм, ценность и уникальность которого в его цивилизационном многообразии", - заявил Путин.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, россия
Путин объяснил, в чем заключается ценность международного сообщества
Путин: ценность международного сообщества в его многообразии