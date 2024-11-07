https://ria.ru/20241107/putin-1982507044.html

Мировое большинство против политизации, заявил Путин

Мировое большинство против политизации, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Мировое большинство против политизации, заявил Путин

Огромное мировое большинство выступает за открытость без политизации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:14

2024-11-07T20:14

2024-11-07T21:05

в мире

великий новгород

валдай

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Огромное мировое большинство выступает за открытость без политизации, заявил президент России Владимир Путин."Показательно, что основными противниками открытости стали сегодня те, кто совсем недавно, вчера, что называется, больше всех поднимали ее на щит. Сегодня те же силы и люди пытаются использовать ограничения как инструмент давления на инакомыслящих. Из этого ничего не выйдет по той же самой причине: огромное мировое большинство - за открытость без политизации", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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