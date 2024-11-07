https://ria.ru/20241107/putin-1982506681.html
Путин раскритиковал попытки выдать модель одной страны за универсальную
Путин раскритиковал попытки выдать модель одной страны за универсальную - РИА Новости, 07.11.2024
Путин раскритиковал попытки выдать модель одной страны за универсальную
Модель одной страны или небольшой части человечества не должна браться как универсальная и навязываться остальным, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:13
2024-11-07T20:13
2024-11-07T20:20
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380544_0:153:3142:1920_1920x0_80_0_0_b45408f88582fe8b8a82a31c56e35f3f.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Модель одной страны или небольшой части человечества не должна браться как универсальная и навязываться остальным, заявил президент России Владимир Путин."Не должно быть ситуации, когда модель одной страны или относительно небольшой части человечества берется за что-то универсальное и навязывается всем остальным"- сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982505331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
Путин раскритиковал попытки выдать модель одной страны за универсальную
Путин: модель одной страны не может считаться универсальной
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Модель одной страны или небольшой части человечества не должна браться как универсальная и навязываться остальным, заявил президент России Владимир Путин.
"Не должно быть ситуации, когда модель одной страны или относительно небольшой части человечества берется за что-то универсальное и навязывается всем остальным"- сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.