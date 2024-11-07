https://ria.ru/20241107/putin-1982505735.html
Никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным, заявил Путин
Никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным, заявил Путин
В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным, заявил президент России... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:10
2024-11-07T20:10
2024-11-07T20:17
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным, заявил президент России Владимир Путин."В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным. Только тогда мы сможем обеспечить, действительно, долгосрочные условия для всеобщего справедливого и безопасного развития", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, валдай, великий новгород
Владимир Путин, Валдай, Великий Новгород
Никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным, заявил Путин
Путин: в многополярном мире не должны чувствовать себя ущемленными и униженными
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным, заявил президент России Владимир Путин.
"В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным. Только тогда мы сможем обеспечить, действительно, долгосрочные условия для всеобщего справедливого и безопасного развития", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.