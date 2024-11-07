https://ria.ru/20241107/putin-1982505331.html

Монополия Запада находится под угрозой, заявил Путин

Монополия Запада находится под угрозой, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Монополия Запада находится под угрозой, заявил Путин

Монополия западных стран находится под угрозой, более того, она наносит вред им самим, потому что, как известно, любая монополия рано или поздно заканчивается,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:09

2024-11-07T20:09

2024-11-07T21:04

владимир путин

великий новгород

валдай

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в мире

запад

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Монополия западных стран находится под угрозой, более того, она наносит вред им самим, потому что, как известно, любая монополия рано или поздно заканчивается, заявил президент РФ Владимир Путин."Под угрозой как раз эта монополия Запада, которая возникла после развала Советского Союза, обретенная (западными странами - ред.) на некоторое время в конце XX столетия. Любая монополия, как нам известно из истории, рано или поздно заканчивается. Иллюзий здесь быть не может. Монополия - всегда вредная вещь, даже для самих монополистов", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Как уточнил Путин, политика элит коллективного Запада влиятельна, но ограничена по числу участников, она "нацелена не вперед, не на созидание, а назад, на удержание".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982507044.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982506681.html

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Путин: "Монополия Запада находится под угрозой" Монополия Запада находится под угрозой, она вредна для них самих, сообщил Путин. 2024-11-07T20:09 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, великий новгород, валдай, россия, в мире, запад, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году