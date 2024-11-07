Рейтинг@Mail.ru
Монополия Запада находится под угрозой, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 07.11.2024 (обновлено: 21:04 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982505331.html
Монополия Запада находится под угрозой, заявил Путин
Монополия Запада находится под угрозой, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Монополия Запада находится под угрозой, заявил Путин
Монополия западных стран находится под угрозой, более того, она наносит вред им самим, потому что, как известно, любая монополия рано или поздно заканчивается,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:09
2024-11-07T21:04
владимир путин
великий новгород
валдай
россия
в мире
запад
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982513099_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fe0a16af03fc13a878ee257e6e80b176.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Монополия западных стран находится под угрозой, более того, она наносит вред им самим, потому что, как известно, любая монополия рано или поздно заканчивается, заявил президент РФ Владимир Путин."Под угрозой как раз эта монополия Запада, которая возникла после развала Советского Союза, обретенная (западными странами - ред.) на некоторое время в конце XX столетия. Любая монополия, как нам известно из истории, рано или поздно заканчивается. Иллюзий здесь быть не может. Монополия - всегда вредная вещь, даже для самих монополистов", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Как уточнил Путин, политика элит коллективного Запада влиятельна, но ограничена по числу участников, она "нацелена не вперед, не на созидание, а назад, на удержание".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982507044.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982506681.html
великий новгород
валдай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: "Монополия Запада находится под угрозой"
Монополия Запада находится под угрозой, она вредна для них самих, сообщил Путин.
2024-11-07T20:09
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982513099_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_85bb91593f9e6396d148f1841007c640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, великий новгород, валдай, россия, в мире, запад, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай, Россия, В мире, Запад, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Монополия Запада находится под угрозой, заявил Путин

Путин: монополия Запада находится под угрозой, она вредна для них самих

Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Монополия западных стран находится под угрозой, более того, она наносит вред им самим, потому что, как известно, любая монополия рано или поздно заканчивается, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Под угрозой как раз эта монополия Запада, которая возникла после развала Советского Союза, обретенная (западными странами - ред.) на некоторое время в конце XX столетия. Любая монополия, как нам известно из истории, рано или поздно заканчивается. Иллюзий здесь быть не может. Монополия - всегда вредная вещь, даже для самих монополистов", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Мировое большинство против политизации, заявил Путин
Вчера, 20:14
Как уточнил Путин, политика элит коллективного Запада влиятельна, но ограничена по числу участников, она "нацелена не вперед, не на созидание, а назад, на удержание".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин раскритиковал попытки выдать модель одной страны за универсальную
Вчера, 20:13
 
Владимир ПутинВеликий НовгородВалдайРоссияВ миреЗападЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала