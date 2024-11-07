https://ria.ru/20241107/putin-1982505141.html

Монополия Запада направлена не на созидание, а удержание, заявил Путин

Монополия Запада направлена не на созидание, а удержание, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Монополия Запада направлена не на созидание, а удержание, заявил Путин

Политика элит коллективного Запада нацелена не на созидание, а на удержание, а "игра на удержание" почти всегда ведет к поражению, заявил президент России... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:08

2024-11-07T20:08

2024-11-07T20:20

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Политика элит коллективного Запада нацелена не на созидание, а на удержание, а "игра на удержание" почти всегда ведет к поражению, заявил президент России Владимир Путин.Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что любая монополия рано или поздно заканчивается, она вредна даже для самих монополистов."Политика элит коллективного Запада влиятельна, но по числу участников весьма ограничена, нацелена не вперед, не на созидание, а назад, на удержание", - сказал президент РФ.Кроме того, Путин отметил, что каждый любитель спорта знает, что "игра на удержание практически всегда ведет к поражению".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982508476.html

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владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире