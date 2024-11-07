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Монополия Запада направлена не на созидание, а удержание, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
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20:08 07.11.2024 (обновлено: 20:20 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982505141.html
Монополия Запада направлена не на созидание, а удержание, заявил Путин
Монополия Запада направлена не на созидание, а удержание, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Монополия Запада направлена не на созидание, а удержание, заявил Путин
Политика элит коллективного Запада нацелена не на созидание, а на удержание, а "игра на удержание" почти всегда ведет к поражению, заявил президент России... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:08
2024-11-07T20:20
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
в мире
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Политика элит коллективного Запада нацелена не на созидание, а на удержание, а "игра на удержание" почти всегда ведет к поражению, заявил президент России Владимир Путин.Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что любая монополия рано или поздно заканчивается, она вредна даже для самих монополистов."Политика элит коллективного Запада влиятельна, но по числу участников весьма ограничена, нацелена не вперед, не на созидание, а назад, на удержание", - сказал президент РФ.Кроме того, Путин отметил, что каждый любитель спорта знает, что "игра на удержание практически всегда ведет к поражению".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
Монополия Запада направлена не на созидание, а удержание, заявил Путин

Путин: мнополия Запада направлена не на созидание, а удержание

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Политика элит коллективного Запада нацелена не на созидание, а на удержание, а "игра на удержание" почти всегда ведет к поражению, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что любая монополия рано или поздно заканчивается, она вредна даже для самих монополистов.
"Политика элит коллективного Запада влиятельна, но по числу участников весьма ограничена, нацелена не вперед, не на созидание, а назад, на удержание", - сказал президент РФ.
Кроме того, Путин отметил, что каждый любитель спорта знает, что "игра на удержание практически всегда ведет к поражению".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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