https://ria.ru/20241107/putin-1982504576.html

Россия стремится к укреплению духа мирового прогресса, заявил Путин

Россия стремится к укреплению духа мирового прогресса, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Россия стремится к укреплению духа мирового прогресса, заявил Путин

Россия и подавляющее большинство стран стремятся к тому, чтобы укрепить дух мирового прогресса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:08

2024-11-07T20:08

2024-11-07T21:05

россия

великий новгород

валдай

владимир путин

в мире

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия и подавляющее большинство стран стремятся к тому, чтобы укрепить дух мирового прогресса, заявил президент РФ Владимир Путин."И Россия, и подавляющее большинство стран как раз стремится к тому, чтобы укрепить дух международного прогресса и стремления к прочному миру, который составлял стержень развития с середины прошлого столетия", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982506681.html

https://ria.ru/20241107/puti-1982506411.html

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россия, великий новгород, валдай, владимир путин, в мире, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году