https://ria.ru/20241107/putin-1982503827.html

Путин прокомментировал переустройство мира Западом в прошлом

Путин прокомментировал переустройство мира Западом в прошлом - РИА Новости, 07.11.2024

Путин прокомментировал переустройство мира Западом в прошлом

Президент РФ Владимир Путин напомнил Западу, что тот в свое время воспринял позицию СССР по прекращению идеологической конфронтации и холодной войны как... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:06

2024-11-07T20:06

2024-11-07T21:05

в мире

великий новгород

валдай

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил Западу, что тот в свое время воспринял позицию СССР по прекращению идеологической конфронтации и холодной войны как капитуляцию России.Выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин напомнил, что СССР в середине 1980-х годов выступил за прекращение идеологической конфронтации, прекращение холодной войны, за преодоление ее наследия, тех барьеров, которые мешали единству мира и его всеобъемлющему развитию."Но почему такие устремления привели к противоположным результатам, вот вопрос. Ответ мы знаем, я уже неоднократно так или иначе упоминал об этом - потому что другая сторона идеологического противостояния восприняла происходящие исторические события не как шанс переустроить мир на новых справедливых началах и принципах, а как свой триумф, победу, как капитуляцию нашей страны перед Западом, а значит, как возможность по праву победителя устанавливать свое полное доминирование", - сказал Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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в мире, великий новгород, валдай, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году