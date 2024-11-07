https://ria.ru/20241107/putin-1982503297.html

Путин рассказал, что предсказывали эксперты Валдайского клуба

Путин рассказал, что предсказывали эксперты Валдайского клуба - РИА Новости, 07.11.2024

Путин рассказал, что предсказывали эксперты Валдайского клуба

Эксперты Валдайского клуба предсказывали ряд проблем, с которыми сейчас сталкивается человечество, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:04

2024-11-07T20:04

2024-11-07T20:05

великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Эксперты Валдайского клуба предсказывали ряд проблем, с которыми сейчас сталкивается человечество, заявил президент РФ Владимир Путин. "При этом общество сталкивается с большим количество новых вызовов: от захватывающих технологических изменений до катастрофических природных катаклизмов, от вопиющего социального расслоения до массовых миграционных волн, острейших экономических кризисов. Эксперты говорят об угрозах новых региональных конфликтов, глобальных эпидемий, о сложных и неоднозначных этических аспектах взаимодействия человека и искусственного интеллекта, о том, как сочетаются друг с другом традиции и прогресс", - сказал Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". "Какие-то из этих проблем мы с вами предсказывали, встречаясь раньше, детально даже обсуждали, встречаясь на Валдайском клубе, а какие-то интуитивно только предчувствовали, надеясь на лучшее, но не исключали и худшего сценария. Что-то, напротив, стало для всех полной неожиданностью", - резюмировал глава государства. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982500444.html

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великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире