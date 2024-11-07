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Западные санкции против России не возымели эффекта, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
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19:59 07.11.2024 (обновлено: 20:41 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982502336.html
Западные санкции против России не возымели эффекта, заявил Путин
Западные санкции против России не возымели эффекта, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Западные санкции против России не возымели эффекта, заявил Путин
Санкции со стороны Запада против России не возымели эффекта, Россия нужна миру, никакие решения западных или американских начальников не смогут изменить это,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:59
2024-11-07T20:41
россия
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
владимир путин
великий новгород
валдай
в мире
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Санкции со стороны Запада против России не возымели эффекта, Россия нужна миру, никакие решения западных или американских начальников не смогут изменить это, заявил президент РФ Владимир Путин."Объем санкций (со стороны Запада - ред.), карательных мер, применяемых к нашей стране, не имеет аналогов в истории. Наши оппоненты предполагали, что нанесут России сокрушительный, нокаутирующий удар, от которого она уже просто не оправится, перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода... Россия нужна миру - и никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских начальников не способны изменить это. Это относится и к другим решениям - против мощного течения не выплывает даже тренированный пловец, какие бы ухищрения и даже допинги он не использовал", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982503827.html
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россия
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Путин: "Санкции Запада против России не возымели эффекта"
Санкции Запада против России не возымели эффекта, она нужна миру, заявил Путин.
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россия, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, великий новгород, валдай, в мире
Россия, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай, В мире
Западные санкции против России не возымели эффекта, заявил Путин

Путин: западные санкции не возымели эффекта, Россия нужна миру

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Санкции со стороны Запада против России не возымели эффекта, Россия нужна миру, никакие решения западных или американских начальников не смогут изменить это, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Объем санкций (со стороны Запада - ред.), карательных мер, применяемых к нашей стране, не имеет аналогов в истории. Наши оппоненты предполагали, что нанесут России сокрушительный, нокаутирующий удар, от которого она уже просто не оправится, перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода... Россия нужна миру - и никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских начальников не способны изменить это. Это относится и к другим решениям - против мощного течения не выплывает даже тренированный пловец, какие бы ухищрения и даже допинги он не использовал", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин прокомментировал переустройство мира Западом в прошлом
Вчера, 20:06
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Путин: Наступает момент истины, прежнее устройство мира безвозвратно ушло - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин рассказал об изменениях в мире
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РоссияЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 годуВладимир ПутинВеликий НовгородВалдайВ мире
 
 
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