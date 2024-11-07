https://ria.ru/20241107/putin-1982502126.html
Запад попытался отлучить Россию от мировых систем, заявил Путин
Запад попытался отлучить Россию от мировых систем, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Запад попытался отлучить Россию от мировых систем, заявил Путин
Коллективный Запад предпринял попытку отлучить Россию от мировой экономической и политической систем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:59
2024-11-07T19:59
2024-11-07T21:05
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запад
в мире
санкции в отношении россии
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Коллективный Запад предпринял попытку отлучить Россию от мировой экономической и политической систем, заявил президент РФ Владимир Путин."Совсем недавно коллективный Запад, так называемый коллективный Запад предпринял беспрецедентную попытку отлучить Россию от мировой системы - экономической и политической. Объём санкций, карательных мер, применяемых к нашей стране не имеет аналогов в истории", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Путин отметил, что оппоненты РФ предполагали, что нанесут России сокрушительный удар."От которого она уже просто не оправится, перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода. Думаю нет нужды напоминать, что произошло в реальности, сам факт того, что юбилейный "Валдай" собрал такую представительную аудиторию говорит, мне кажется, сам за себя", - продолжил Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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россия, великий новгород, валдай, владимир путин, запад, в мире, санкции в отношении россии, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Запад, В мире, Санкции в отношении России, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Запад попытался отлучить Россию от мировых систем, заявил Путин
Путин: Запад попытался отлучить Россию от экономической и политической систем
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Коллективный Запад предпринял попытку отлучить Россию от мировой экономической и политической систем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Совсем недавно коллективный Запад, так называемый коллективный Запад предпринял беспрецедентную попытку отлучить Россию от мировой системы - экономической и политической. Объём санкций, карательных мер, применяемых к нашей стране не имеет аналогов в истории", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин отметил, что оппоненты РФ предполагали, что нанесут России сокрушительный удар.
"От которого она уже просто не оправится, перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода. Думаю нет нужды напоминать, что произошло в реальности, сам факт того, что юбилейный "Валдай" собрал такую представительную аудиторию говорит, мне кажется, сам за себя", - продолжил Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.