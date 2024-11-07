https://ria.ru/20241107/putin-1982501870.html
Острые конфликты осложняют мировое развитие, заявил Путин
Острые конфликты осложняют мировое развитие, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Острые конфликты осложняют мировое развитие, заявил Путин
Острые, принципиальные, эмоционально наполненные конфликты осложняют мировое развитие, но не прерывают его, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:58
2024-11-07T19:58
2024-11-07T20:04
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
владимир путин
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Острые, принципиальные, эмоционально наполненные конфликты осложняют мировое развитие, но не прерывают его, заявил президент РФ Владимир Путин."Острые, принципиальные, эмоционально наполненные конфликты, конечно, значительно осложняют мировое развитие, но не прерывают его. На месте разрушенных политическими решениями и даже военными средствами цепочек взаимодействия возникают другие. Да, гораздо более сложные, иногда запутанные, но сохраняющие экономические и социальные связи. Мы увидели это на опыте последних лет", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, великий новгород, валдай, в мире
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай, В мире
Острые конфликты осложняют мировое развитие, заявил Путин
Путин: острые конфликты осложняют мировое развитие, но не прерывают его
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Острые, принципиальные, эмоционально наполненные конфликты осложняют мировое развитие, но не прерывают его, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Острые, принципиальные, эмоционально наполненные конфликты, конечно, значительно осложняют мировое развитие, но не прерывают его. На месте разрушенных политическими решениями и даже военными средствами цепочек взаимодействия возникают другие. Да, гораздо более сложные, иногда запутанные, но сохраняющие экономические и социальные связи. Мы увидели это на опыте последних лет", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.