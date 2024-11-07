https://ria.ru/20241107/putin-1982501555.html

Путин рассказал об изменениях в мире

Путин рассказал об изменениях в мире - РИА Новости, 07.11.2024

Путин рассказал об изменениях в мире

Мир кардинально и необратимо меняется, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:57

2024-11-07T19:57

2024-11-07T21:04

в мире

валдай

великий новгород

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Мир кардинально и необратимо меняется, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Уже говорил: мир кардинально и необратимо меняется. От предыдущих версий устройства мировой системы он отличается сочетанием, параллельным существованием двух, казалось бы, взаимоисключающих явлений - быстро растущей конфликтностью, фрагментацией политического и экономического правового поля, это с одной стороны, и сохраняющейся теснейшей взаимосвязанностью всего мирового пространства - с другой", - сказал глава государства.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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Путин: "Наступает момент истины, прежнее устройство мира безвозвратно ушло" Путин: "Наступает момент истины, прежнее устройство мира безвозвратно ушло" 2024-11-07T19:57 true PT1M07S

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в мире, валдай, великий новгород, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году