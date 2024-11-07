https://ria.ru/20241107/putin-1982501555.html
Путин рассказал об изменениях в мире
Путин рассказал об изменениях в мире - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал об изменениях в мире
Мир кардинально и необратимо меняется, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:57
2024-11-07T19:57
2024-11-07T21:04
в мире
валдай
великий новгород
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982503521_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eff67b85e65d8916fb1b5d8f42e080af.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Мир кардинально и необратимо меняется, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Уже говорил: мир кардинально и необратимо меняется. От предыдущих версий устройства мировой системы он отличается сочетанием, параллельным существованием двух, казалось бы, взаимоисключающих явлений - быстро растущей конфликтностью, фрагментацией политического и экономического правового поля, это с одной стороны, и сохраняющейся теснейшей взаимосвязанностью всего мирового пространства - с другой", - сказал глава государства.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982503297.html
валдай
великий новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982503521_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_8cceb24701d24081d99c31849666932a.jpg
Путин: "Наступает момент истины, прежнее устройство мира безвозвратно ушло"
Путин: "Наступает момент истины, прежнее устройство мира безвозвратно ушло"
2024-11-07T19:57
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валдай, великий новгород, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Валдай, Великий Новгород, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин рассказал об изменениях в мире
Путин: мир кардинально и необратимо меняется
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Мир кардинально и необратимо меняется, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Уже говорил: мир кардинально и необратимо меняется. От предыдущих версий устройства мировой системы он отличается сочетанием, параллельным существованием двух, казалось бы, взаимоисключающих явлений - быстро растущей конфликтностью, фрагментацией политического и экономического правового поля, это с одной стороны, и сохраняющейся теснейшей взаимосвязанностью всего мирового пространства - с другой", - сказал глава государства.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.