https://ria.ru/20241107/putin-1982501333.html

В новой международной среде нет места гегемонии, заявил Путин

В новой международной среде нет места гегемонии, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

В новой международной среде нет места гегемонии, заявил Путин

Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:56

2024-11-07T19:56

2024-11-07T21:05

владимир путин

валдай

великий новгород

россия

в мире

запад

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может, заявил президент России Владимир Путин."Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может. И когда, допустим, в Вашингтоне и других западных столицах осмыслят, признают этот неопровержимый, непреложный факт, процесс выстраивания мировой системы, соответствующий вызовам будущего, вступит, наконец, в фазу подлинного созидания. Дай Бог, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982502126.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982502336.html

валдай

великий новгород

россия

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владимир путин, валдай, великий новгород, россия, в мире, запад, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году