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В новой международной среде нет места гегемонии, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
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19:56 07.11.2024 (обновлено: 21:05 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982501333.html
В новой международной среде нет места гегемонии, заявил Путин
В новой международной среде нет места гегемонии, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
В новой международной среде нет места гегемонии, заявил Путин
Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:56
2024-11-07T21:05
владимир путин
валдай
великий новгород
россия
в мире
запад
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может, заявил президент России Владимир Путин."Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может. И когда, допустим, в Вашингтоне и других западных столицах осмыслят, признают этот неопровержимый, непреложный факт, процесс выстраивания мировой системы, соответствующий вызовам будущего, вступит, наконец, в фазу подлинного созидания. Дай Бог, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982502126.html
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владимир путин, валдай, великий новгород, россия, в мире, запад, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Владимир Путин, Валдай, Великий Новгород, Россия, В мире, Запад, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
В новой международной среде нет места гегемонии, заявил Путин

Путин: в новой международной среде не может быть речи о гегемонии

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может, заявил президент России Владимир Путин.
"Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может. И когда, допустим, в Вашингтоне и других западных столицах осмыслят, признают этот неопровержимый, непреложный факт, процесс выстраивания мировой системы, соответствующий вызовам будущего, вступит, наконец, в фазу подлинного созидания. Дай Бог, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Запад попытался отлучить Россию от мировых систем, заявил Путин
Вчера, 19:59
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Западные санкции против России не возымели эффекта, заявил Путин
Вчера, 19:59
 
Владимир ПутинВалдайВеликий НовгородРоссияВ миреЗападЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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