https://ria.ru/20241107/putin-1982501209.html
Путин рассказал об отношении России к Западу
Путин рассказал об отношении России к Западу - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал об отношении России к Западу
Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:55
2024-11-07T19:55
2024-11-07T20:04
россия
великий новгород
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владимир путин
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они, заявил президент России Владимир Путин."Хочу вновь подчеркнуть - в отличие от наших оппонентов Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они. Еще раз повторю: "кто не с нами, тот против нас" - мы же так не говорим никогда ", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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россия, великий новгород, валдай, владимир путин
Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин
Путин рассказал об отношении России к Западу
Путин: Россия не воспринимает Запад как врага
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу вновь подчеркнуть - в отличие от наших оппонентов Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они. Еще раз повторю: "кто не с нами, тот против нас" - мы же так не говорим никогда ", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.