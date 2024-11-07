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Путин: хаос нарастает в странах, претендующих на либерализм
Путин: хаос нарастает в странах, претендующих на либерализм - РИА Новости, 07.11.2024
Путин: хаос нарастает в странах, претендующих на либерализм
Хаос и системный кризис нарастают в странах, которые претендуют на либерализм, они толкают мир к деградации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:54
2024-11-07T19:54
2024-11-07T20:03
международный дискуссионный клуб "валдай"
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Хаос и системный кризис нарастают в странах, которые претендуют на либерализм, они толкают мир к деградации, заявил президент России Владимир Путин."Хаос, системный кризис уже нарастает в самих странах, которые пытаются проводить такую политику, у них самих. Претензии на исключительность, на либерально-глобалистское мессианство, на идеологическую и военно-политическую монополию всё больше истощают те страны, которые пытаются проводить такую политику, толкают мир к деградации", - сказал Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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международный дискуссионный клуб "валдай", заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, великий новгород, валдай, в мире
Международный дискуссионный клуб "Валдай", Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай, В мире
Путин: хаос нарастает в странах, претендующих на либерализм
Путин: хаос и системный кризис нарастают в странах, претендующих на либерализм