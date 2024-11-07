https://ria.ru/20241107/putin-1982500624.html
Никто не гарантирует, что Запад не использует ядерное оружие, заявил Путин
Никто не гарантирует, что Запад не использует ядерное оружие, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Никто не гарантирует, что Запад не использует ядерное оружие, заявил Путин
Никто не гарантирует, что в случае нарастания угроз ядерное оружие не будет задействовано Западом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:53
2024-11-07T19:53
2024-11-07T20:15
владимир путин
великий новгород
в мире
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Никто не гарантирует, что в случае нарастания угроз ядерное оружие не будет задействовано Западом, заявил президент России Владимир Путин."Международные конфликты и столкновения чреватые взаимным уничтожением. Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий. А клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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Путин о возможности использования Западом ядерного оружия
Путин о возможности использования Западом ядерного оружия
2024-11-07T19:53
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владимир путин, великий новгород, в мире, валдай, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Владимир Путин, Великий Новгород, В мире, Валдай, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Никто не гарантирует, что Запад не использует ядерное оружие, заявил Путин
Путин: никто не гарантирует, что Запад не использует ядерное оружие