https://ria.ru/20241107/putin-1982500444.html
Мир подошел к опасной черте, заявил Путин
Мир подошел к опасной черте, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Мир подошел к опасной черте, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что мир подошел к опасной черте, отметив, что призывы Запада нанести стратегическое поражение России демонстрируют... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:52
2024-11-07T19:52
2024-11-07T21:04
в мире
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международный дискуссионный клуб "валдай"
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что мир подошел к опасной черте, отметив, что призывы Запада нанести стратегическое поражение России демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков."Мы подошли к опасной черте. Призывы Запада нанести стратегическое поражение России - стране, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует запредельный авантюризм западных политиков", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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в мире, великий новгород, владимир путин, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Великий Новгород, Владимир Путин, Валдай, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Мир подошел к опасной черте, заявил Путин
Путин: мир подошел к опасной черте