https://ria.ru/20241107/putin-1982500231.html

Путин ответил на призывы нанести поражение России

Путин ответил на призывы нанести поражение России - РИА Новости, 07.11.2024

Путин ответил на призывы нанести поражение России

Призывы Запада нанести поражение России демонстрируют запредельный авантюризм некоторых политиков, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:52

2024-11-07T19:52

2024-11-07T20:02

россия

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Призывы Запада нанести поражение России демонстрируют запредельный авантюризм некоторых политиков, заявил президент РФ Владимир Путин."Призывы Запада нанести стратегическое поражение России, стране, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков... во всяком случае некоторых из них", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241105/putin-1981927919.html

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