https://ria.ru/20241107/putin-1982499967.html
Путин рассказал о борьбе за формирование нового мира
Путин рассказал о борьбе за формирование нового мира - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал о борьбе за формирование нового мира
За формирование нового мира развернулась борьба - это не борьба за власть, а столкновение принципов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:51
2024-11-07T19:51
2024-11-07T19:59
в мире
великий новгород
валдай
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380544_0:153:3142:1920_1920x0_80_0_0_b45408f88582fe8b8a82a31c56e35f3f.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. За формирование нового мира развернулась борьба - это не борьба за власть, а столкновение принципов, заявил президент России Владимир Путин."За формирование нового (устройства мира) разворачивается серьезная, непримиримая борьба. Непримиримая, прежде всего, по той причине, что это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние. Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
великий новгород
валдай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380544_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_61de583ba9dcd6c5d9896cd51de45d3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин рассказал о борьбе за формирование нового мира
Путин: за формирование нового мира развернулась борьба
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. За формирование нового мира развернулась борьба - это не борьба за власть, а столкновение принципов, заявил президент России Владимир Путин.
"За формирование нового (устройства мира) разворачивается серьезная, непримиримая борьба. Непримиримая, прежде всего, по той причине, что это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние. Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.