https://ria.ru/20241107/putin-1982499967.html

Путин рассказал о борьбе за формирование нового мира

Путин рассказал о борьбе за формирование нового мира - РИА Новости, 07.11.2024

Путин рассказал о борьбе за формирование нового мира

За формирование нового мира развернулась борьба - это не борьба за власть, а столкновение принципов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:51

2024-11-07T19:51

2024-11-07T19:59

в мире

великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380544_0:153:3142:1920_1920x0_80_0_0_b45408f88582fe8b8a82a31c56e35f3f.jpg

СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. За формирование нового мира развернулась борьба - это не борьба за власть, а столкновение принципов, заявил президент России Владимир Путин."За формирование нового (устройства мира) разворачивается серьезная, непримиримая борьба. Непримиримая, прежде всего, по той причине, что это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние. Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

великий новгород

валдай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году