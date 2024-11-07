https://ria.ru/20241107/putin-1982499545.html
Прежнее устройство мира ушло, заявил Путин
Прежнее устройство мира ушло, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Прежнее устройство мира ушло, заявил Путин
Наступает момент истины, прежнее устройство мира безвозвратно ушло, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:49
2024-11-07T19:49
2024-11-07T20:11
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Наступает момент истины, прежнее устройство мира безвозвратно ушло, заявил президент РФ Владимир Путин."Наступает в некотором смысле момент истины. Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, что уже ушло", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20201022/mir-1581056796.html
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Путин: "Наступает момент истины, прежнее устройство мира безвозвратно ушло"
Путин: "Наступает момент истины, прежнее устройство мира безвозвратно ушло"
2024-11-07T19:49
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РИА Новости
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владимир путин, валдай, великий новгород
Владимир Путин, Валдай, Великий Новгород
Прежнее устройство мира ушло, заявил Путин
Путин: прежнее устройство мира безвозвратно ушло