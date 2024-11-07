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Путин: современным людям выпало жить в эпоху кардинальных перемен - РИА Новости, 07.11.2024
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19:47 07.11.2024 (обновлено: 21:22 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982499286.html
Путин: современным людям выпало жить в эпоху кардинальных перемен
Путин: современным людям выпало жить в эпоху кардинальных перемен - РИА Новости, 07.11.2024
Путин: современным людям выпало жить в эпоху кардинальных перемен
Президент России Владимир Путин заявил, что ему с современниками выпало жить в эпоху кардинальных перемен и быть участниками сложнейших процессов. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:47
2024-11-07T21:22
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ему с современниками выпало жить в эпоху кардинальных перемен и быть участниками сложнейших процессов."Нам с вами также выпало жить в эпоху кардинальных, по сути, революционных перемен. Не только осмыслять, но и быть непосредственными участниками сложнейших процессов первой четверти XXI века", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , россия, в мире
Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Россия, В мире
Путин: современным людям выпало жить в эпоху кардинальных перемен

Путин на заседании клуба Валдай заявил об эпохе кардинальных перемен

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ему с современниками выпало жить в эпоху кардинальных перемен и быть участниками сложнейших процессов.
"Нам с вами также выпало жить в эпоху кардинальных, по сути, революционных перемен. Не только осмыслять, но и быть непосредственными участниками сложнейших процессов первой четверти XXI века", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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