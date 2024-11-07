https://ria.ru/20241107/putin-1982499286.html
Путин: современным людям выпало жить в эпоху кардинальных перемен
Путин: современным людям выпало жить в эпоху кардинальных перемен - РИА Новости, 07.11.2024
Путин: современным людям выпало жить в эпоху кардинальных перемен
Президент России Владимир Путин заявил, что ему с современниками выпало жить в эпоху кардинальных перемен и быть участниками сложнейших процессов. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:47
2024-11-07T19:47
2024-11-07T21:22
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380697_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_726b896a9b60c991e4e38ddc87643e2a.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ему с современниками выпало жить в эпоху кардинальных перемен и быть участниками сложнейших процессов."Нам с вами также выпало жить в эпоху кардинальных, по сути, революционных перемен. Не только осмыслять, но и быть непосредственными участниками сложнейших процессов первой четверти XXI века", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982499967.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380697_0:0:2373:1779_1920x0_80_0_0_c2221aebf0b66190ad863a7ccdec0540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , россия, в мире
Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Россия, В мире
Путин: современным людям выпало жить в эпоху кардинальных перемен
Путин на заседании клуба Валдай заявил об эпохе кардинальных перемен