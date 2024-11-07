https://ria.ru/20241107/putin-1982499286.html

Путин: современным людям выпало жить в эпоху кардинальных перемен

Путин: современным людям выпало жить в эпоху кардинальных перемен - РИА Новости, 07.11.2024

Путин: современным людям выпало жить в эпоху кардинальных перемен

Президент России Владимир Путин заявил, что ему с современниками выпало жить в эпоху кардинальных перемен и быть участниками сложнейших процессов. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:47

2024-11-07T19:47

2024-11-07T21:22

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

россия

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ему с современниками выпало жить в эпоху кардинальных перемен и быть участниками сложнейших процессов."Нам с вами также выпало жить в эпоху кардинальных, по сути, революционных перемен. Не только осмыслять, но и быть непосредственными участниками сложнейших процессов первой четверти XXI века", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982499967.html

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