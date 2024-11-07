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Путин рассказал о формировании нового мирового устройства - РИА Новости, 07.11.2024
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19:46 07.11.2024 (обновлено: 20:00 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982499196.html
Путин рассказал о формировании нового мирового устройства
Путин рассказал о формировании нового мирового устройства - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал о формировании нового мирового устройства
Президент России Владимир Путин заявил, что на наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:46
2024-11-07T20:00
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого."Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность. Все тверже настаивают на достижении цели развития и справедливости", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин рассказал о формировании нового мирового устройства

Путин: на наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого.
"Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность. Все тверже настаивают на достижении цели развития и справедливости", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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