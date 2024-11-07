https://ria.ru/20241107/putin-1982499196.html

Путин рассказал о формировании нового мирового устройства

Путин рассказал о формировании нового мирового устройства - РИА Новости, 07.11.2024

Путин рассказал о формировании нового мирового устройства

Президент России Владимир Путин заявил, что на наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:46

2024-11-07T19:46

2024-11-07T20:00

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого."Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность. Все тверже настаивают на достижении цели развития и справедливости", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982500624.html

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владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году