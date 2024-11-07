https://ria.ru/20241107/putin-1982456651.html

"Буду говорить откровенно". Путин раскрыл новое устройство мира

"Буду говорить откровенно". Путин раскрыл новое устройство мира - РИА Новости, 08.11.2024

"Буду говорить откровенно". Путин раскрыл новое устройство мира

Президент России принял участие в пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Он рассуждал о новых мировых вызовах, кризисе современного... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-07T23:42

2024-11-07T23:42

2024-11-08T00:49

политика

сочи

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

валдай (клуб)

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России принял участие в пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Он рассуждал о новых мировых вызовах, кризисе современного западного либерализма и многом другом. Также откровенно высказался об избранном президенте США Дональде Трампе. Главное из прозвучавшего — в материале РИА Новости."Следующие 20 лет"Как и в прошлом году, "Валдай" проходит в Сочи, куда съехались 140 экспертов из 50 стран (в том числе из недружественных). Владимир Путин регулярно лично участвует в мероприятии (только однажды — в видеоформате из-за пандемии коронавируса). Выступления президента традиционно привлекают повышенный интерес, ведь в центре внимания, как правило, — международная обстановка.Тема XXI заседания клуба: "Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке". Задача — "предложить незападные идеи для решения мировых проблем, дать понять, что у ведущих развитых стран нет монополии на формулирование целей и способов развития".Важен и зарубежный фон, в частности, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Хотя, как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, хватает и внутренней повестки. В частности, спущенный накануне на воду новый атомный ледокол "Чукотка" для России важнее, чем заокеанское голосование. При этом Песков анонсировал "глубокое" выступление главы государства мировоззренческого характера."Нам выпало жить в эпоху кардинальных, революционных перемен, — отметил прежде всего Путин, вспомнив о годовщине Октябрьской революции. — Не только осмыслять, но и быть непосредственными участниками сложнейших процессов первой четверти XXI века"."Непредсказуем современный мир — это уж точно, — продолжил он. — Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным".По его мнению, именно сейчас "наступает в некотором смысле момент истины", когда сталкиваются принципы, на которых сформируется новый миропорядок.Столкновение приобретает неожиданные формы: демократию начинают трактовать как власть не большинства, а меньшинств."Угрозой является навязывание, что мы видим на примере сегодняшнего западного либерализма, — отметил российский лидер. — <…> Мы подошли к опасной черте". Призывы Запада нанести стратегическое поражение России беспочвенны и могут обернуться мировой трагедией, предупредил он.Удержание равно поражению"Ход истории остановить невозможно", однако некоторые западные элиты готовы пойти на все, чтобы не допустить возникновения международной системы, отвечающей интересам большинства."Формула "кто не с нами, тот против нас" опасна", — отметил президент. И напомнил русскую пословицу: "Как аукнется, так и откликнется".Попытки навязать свою волю вредят и тем, кто их предпринимает — США и европейским государствам. Но и на Западе это поймут, выразил надежду Путин."В отличие от наших оппонентов, Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага" и открыта к диалогу, подчеркнул он. Но Западу надо понять — несмотря на его огромные ресурсы для развития, это лишь один из элементов мировой системы. "Ни о какой гегемонии речи не может быть речи".Россия нужна миру, и "никакие решения вашингтонских и брюссельских начальников это не изменят". Нынешний политический мейнстрим — "от нисходящего гегемонистского мира к восходящему многообразию".Сдерживание развития новых центров силы — тоже путь в никуда. "Игра на удержание практически всегда ведет к поражению", — прибегнул президент к спортивной аналогии.И уточнил: "В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов".НАТО как анахронизмКлючевые для мирового устройства сегодня — несколько принципов, о которых Путин говорил на "Валдае" год назад. Во-первых — открытость к взаимодействию, это важнейшая ценность для большинства стран. Особенно в условиях новых вызовов, как природных, так и технологических.Во-вторых, несмотря на парадоксальность этого тезиса, основа устойчивости мира — в его многообразии.Кроме того, важна максимальная представительность при принятии глобальных решений. Великие державы не могут "диктовать другим странам их национальные интересы, исходя из своих собственных".Блоковая структура теряет смысл, пример тому — НАТО. Путин считает Североатлантический альянс откровенным анахронизмом. И именно эта организация спровоцировала Россию на ответные действия на Украине. При этом европейские партнеры США удивлялись, почему Вашингтон пугает их Москвой. Однако Белый дом плодит конфликты в корыстных интересах.Антипример — БРИКС, где взаимодействие на равных.Справедливость для всех — еще один столп гармоничного мира. И, конечно, необходимо придерживаться принципа суверенитета.На Западе же выработались клише о развитых нациях и "варварах", чье дело "слушать, что им скажут со стороны". "Беда в том, что эта по сути расистская идеология пустила корни в сознании очень многих", — отметил президент. Общение между государствами не должно превращаться в навешивание ярлыков."Защитим себя""Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, так будет и впредь", — подчеркнул глава государства.Но сейчас Запад использует все средства против России. В частности, украинцев "цинично натаскивают на русских, превращая в пушечное мясо"."Мы защитим себя, наших людей", — заверил Путин. Само существование России — залог успешного развития всего мира, и это не просто слова президента: об этом он слышал от многих из самых разных уголков планеты."Россия сегодня борется за свою свободу, свои права, свой суверенитет", — напомнил глава государства.Не обошел он вниманием и лицемерную позицию Запада. Например, расширение "Группы семи" до "Группы восьми" (за счет Москвы), отметил Путин, было недобросовестным. "Семерка" за спиной обсуждала Россию как чужую, а потом изображала радушие. Видела в нашем стремлении к взаимодействию слабость.Тем не менее мы по-прежнему готовы договариваться. А вот давить на нас бесполезно.Дефицит доверияВ ходе традиционной дискуссии после выступления Путин ответил на много вопросов. В том числе, рассказал, как пользуется интернетом: "нажимаю несколько кнопок, чтобы что-то найти".Говоря об искусственном интеллекте, президент отметил, что это важнейший инструмент развития, прежде всего в экономике. В стране безработица всего 2,4 процента, наблюдается даже дефицит рабочих рук — развитие ИИ поможет решить эту проблему. И это одно из приоритетных направлений развития.Затронули энергетику. Глава государства указал, что Россия среди лидеров снижения вредных выбросов в атмосферу. В отличие, например, от Европы.Вернулись и к геополитике. Путин вспомнил о встрече с экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем. Тогда немецкий лидер говорил: будущее Европы — с Россией. И сейчас мы, выступая за единую систему безопасности в Евразии, согласны с тем, что страны ЕС должны быть ее частью. Но сперва необходимо вернуть взаимное доверие, рухнувшее, в частности, из-за признания экс-канцлера Ангелы Меркель (в декабре 2022-го) в том, что Минские соглашения заключили вовсе не ради их выполнения и мирного урегулирования на Украине, а для подготовки к войне."Он мужественный человек"Тема заокеанских выборов, витавшая в воздухе, получила неожиданное развитие. Путин, который застал четырех американских лидеров, отметил, отвечая на вопрос модератора политолога Федора Лукьянова, что "все они интересные люди". Особенно тепло он отозвался о Джордже Буше-младшем, у которого и дома ночевал, и с чьими родителями встречался. Его IQ значительно выше, чем может показаться многим со стороны, уточнил президент.Что касается Трампа — то, как он держался в момент покушения, произвело сильное впечатление. "Человек проявляет себя в экстраординарных условиях, и он себя проявил как мужчина", — сказал Путин. В первый срок Трампа, возможно, затравили, и он боялся сделать лишний шаг, добавил президент. Нынешние громкие заявления он списал на особенности предвыборной кампании и поздравил коллегу с избранием.Путин готов к разговору с Трампом, если тот проявит инициативу — даже до инаугурации.Стабильность вместо "стратегического поражения"США же в целом стоит уйти от политики двойного сдерживания (Китая и России). Это вредит самим американцам. А трехстороннее сотрудничество пошло бы на пользу всем. Дружба Москвы и Пекина не направлена против кого-либо, еще раз напомнил Путин.Москва, в частности, готова вести диалог о стратегической стабильности и с Вашингтоном. Но это затруднено стремлением США нанести России "стратегическое поражение".Вашингтон вернул во главу угла деятельности НАТО военную составляющую. И Москва не может не учитывать ядерные арсеналы американских сателлитов — Великобритании и Франции. "Давайте мы с открытыми картами, по-деловому, будем говорить об этом", — предложил президент. "Мяч на стороне Соединенных Штатов. Мы с ними отношения не портили", — сказал он позже.Стабильность неразрывно связана с вооружениями. И здесь есть прогресс. "Постоянно что-то возникает", — ответил глава государства на вопрос о новейших военных разработках России. Но о конкретных, которые уже имеются, пока преждевременно публично говорить.Без принципиальной новизныАзиатский регион представляет особую важность. К сожалению, Япония по указке из Вашингтона пошла на обострение с Москвой. Для возобновления диалога в Токио должны сделать первый шаг. Советско-японская декларация 1956 года де-юре положила конец войне, но ведь мирное соглашение не подписано до сих пор."Мы же не ухудшали отношения с Японией, мы что плохого Японии сделали в последнее время? Мы вели переговоры, пытались найти ответ на очень сложный вопрос по мирному договору", — подчеркнул Путин.Другой важный азиатский игрок — КНДР, в последние недели попавшая на первые полосы западных газет из-за якобы оказываемой Москве военной поддержки. Путин попытался снизить градус накала, подчеркнув: в недавнем договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна нет ничего принципиально нового по сравнению с соглашением советского периода. Россия и КНДР могут проводить совместные учения. Тем более что четвертая статья двустороннего договора допускает и взаимную военную помощь в случае агрессии с третьей стороны.В постоянном контактеЧто касается Ближнего Востока: Россия осуждает все проявления терроризма, в том числе прошлогоднее нападение на Израиль. Но и ответ должен быть соразмерным.Сейчас самое главное — "прекратить боевые действия, немедленно", подчеркнул Путин.В долгосрочной же перспективе Россия выступает за то же, что и всегда, еще с советских времен. А именно — выполнение соответствующих резолюций ООН, в том числе, о создании независимого Палестинского государства.Москва поддерживает постоянные контакты со всеми сторона конфликта. И, по мнению Путина, урегулирование возможно, пусть и выглядит маловероятным."Мне кажется, все вовлеченные участники уже не хотят развития конфронтации", — оценил ситуацию президент."Так не договаривались"Главная тема, разумеется, — украинская. Россия признавала границы, существовавшие в момент распада Советского Союза. Но есть нюанс — одновременно речь шла о сохранении Украиной нейтрального статуса. Однако впоследствии Киев официально взял курс на присоединение к НАТО. "Так не договаривались", — указал Путин.Важно и закрепленное ООН право народов на самоопределение. Пример тому — косовский прецедент. "Значит, территории, включая Новороссию и Донбасс, имели право принять решение о своем суверенитете", — отметил президент. А Россия, в свою очередь, могла заключить и ратифицировать договоры о взаимопомощи. "Мы имели возможности и обязаны были это сделать", — такую позицию Путин, по его словам, озвучил и генсеку ООН Антониу Гутерришу."Если нейтралитета не будет, трудно представить добрососедские отношения между Россией и Украиной", — подчеркнул президент, отвечая на соответствующий вопрос Лукьянова. Этим непременно воспользуются третьи страны против нашего государства, что чревато опасными последствиями."Речь не должна идти о перемирии на полчаса, на полгода, чтобы там снаряды подкатили", — уточнил Путин. Москва стремится к длительным добрососедским отношениям. Наша позиция понятна и ясна, и мы продолжим двигаться в выбранном направлении.

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