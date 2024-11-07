"Буду говорить откровенно". Путин раскрыл новое устройство мира
Путин выступил на заседании клуба "Валдай" в Сочи и ответил на вопросы
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России принял участие в пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Он рассуждал о новых мировых вызовах, кризисе современного западного либерализма и многом другом. Также откровенно высказался об избранном президенте США Дональде Трампе. Главное из прозвучавшего — в материале РИА Новости.
"Следующие 20 лет"
Как и в прошлом году, "Валдай" проходит в Сочи, куда съехались 140 экспертов из 50 стран (в том числе из недружественных). Владимир Путин регулярно лично участвует в мероприятии (только однажды — в видеоформате из-за пандемии коронавируса). Выступления президента традиционно привлекают повышенный интерес, ведь в центре внимания, как правило, — международная обстановка.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Тема XXI заседания клуба: "Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке". Задача — "предложить незападные идеи для решения мировых проблем, дать понять, что у ведущих развитых стран нет монополии на формулирование целей и способов развития".
Важен и зарубежный фон, в частности, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Хотя, как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, хватает и внутренней повестки. В частности, спущенный накануне на воду новый атомный ледокол "Чукотка" для России важнее, чем заокеанское голосование.
При этом Песков анонсировал "глубокое" выступление главы государства мировоззренческого характера.
"Нам выпало жить в эпоху кардинальных, революционных перемен, — отметил прежде всего Путин, вспомнив о годовщине Октябрьской революции. — Не только осмыслять, но и быть непосредственными участниками сложнейших процессов первой четверти XXI века".
"Непредсказуем современный мир — это уж точно, — продолжил он. — Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным".
По его мнению, именно сейчас "наступает в некотором смысле момент истины", когда сталкиваются принципы, на которых сформируется новый миропорядок.
Столкновение приобретает неожиданные формы: демократию начинают трактовать как власть не большинства, а меньшинств.
"Угрозой является навязывание, что мы видим на примере сегодняшнего западного либерализма, — отметил российский лидер. — <…> Мы подошли к опасной черте". Призывы Запада нанести стратегическое поражение России беспочвенны и могут обернуться мировой трагедией, предупредил он.
Удержание равно поражению
"Ход истории остановить невозможно", однако некоторые западные элиты готовы пойти на все, чтобы не допустить возникновения международной системы, отвечающей интересам большинства.
"Формула "кто не с нами, тот против нас" опасна", — отметил президент. И напомнил русскую пословицу: "Как аукнется, так и откликнется".
Флаги США и Европейского совета
Попытки навязать свою волю вредят и тем, кто их предпринимает — США и европейским государствам. Но и на Западе это поймут, выразил надежду Путин.
"В отличие от наших оппонентов, Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага" и открыта к диалогу, подчеркнул он. Но Западу надо понять — несмотря на его огромные ресурсы для развития, это лишь один из элементов мировой системы. "Ни о какой гегемонии речи не может быть речи".
Россия нужна миру, и "никакие решения вашингтонских и брюссельских начальников это не изменят". Нынешний политический мейнстрим — "от нисходящего гегемонистского мира к восходящему многообразию".
Сдерживание развития новых центров силы — тоже путь в никуда. "Игра на удержание практически всегда ведет к поражению", — прибегнул президент к спортивной аналогии.
И уточнил: "В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов".
НАТО как анахронизм
Ключевые для мирового устройства сегодня — несколько принципов, о которых Путин говорил на "Валдае" год назад. Во-первых — открытость к взаимодействию, это важнейшая ценность для большинства стран. Особенно в условиях новых вызовов, как природных, так и технологических.
Во-вторых, несмотря на парадоксальность этого тезиса, основа устойчивости мира — в его многообразии.
Кроме того, важна максимальная представительность при принятии глобальных решений. Великие державы не могут "диктовать другим странам их национальные интересы, исходя из своих собственных".
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО
Блоковая структура теряет смысл, пример тому — НАТО. Путин считает Североатлантический альянс откровенным анахронизмом. И именно эта организация спровоцировала Россию на ответные действия на Украине. При этом европейские партнеры США удивлялись, почему Вашингтон пугает их Москвой. Однако Белый дом плодит конфликты в корыстных интересах.
Антипример — БРИКС, где взаимодействие на равных.
Справедливость для всех — еще один столп гармоничного мира. И, конечно, необходимо придерживаться принципа суверенитета.
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС
Совместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС
На Западе же выработались клише о развитых нациях и "варварах", чье дело "слушать, что им скажут со стороны". "Беда в том, что эта по сути расистская идеология пустила корни в сознании очень многих", — отметил президент. Общение между государствами не должно превращаться в навешивание ярлыков.
"Защитим себя"
"Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, так будет и впредь", — подчеркнул глава государства.
Но сейчас Запад использует все средства против России. В частности, украинцев "цинично натаскивают на русских, превращая в пушечное мясо".
© AP Photo / Virginia MayoМарк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
"Мы защитим себя, наших людей", — заверил Путин. Само существование России — залог успешного развития всего мира, и это не просто слова президента: об этом он слышал от многих из самых разных уголков планеты.
"Россия сегодня борется за свою свободу, свои права, свой суверенитет", — напомнил глава государства.
Не обошел он вниманием и лицемерную позицию Запада. Например, расширение "Группы семи" до "Группы восьми" (за счет Москвы), отметил Путин, было недобросовестным. "Семерка" за спиной обсуждала Россию как чужую, а потом изображала радушие. Видела в нашем стремлении к взаимодействию слабость.
Тем не менее мы по-прежнему готовы договариваться. А вот давить на нас бесполезно.
Дефицит доверия
В ходе традиционной дискуссии после выступления Путин ответил на много вопросов. В том числе, рассказал, как пользуется интернетом: "нажимаю несколько кнопок, чтобы что-то найти".
© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийской переписи населения в электронном формате
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийской переписи населения в электронном формате
Говоря об искусственном интеллекте, президент отметил, что это важнейший инструмент развития, прежде всего в экономике. В стране безработица всего 2,4 процента, наблюдается даже дефицит рабочих рук — развитие ИИ поможет решить эту проблему. И это одно из приоритетных направлений развития.
Затронули энергетику. Глава государства указал, что Россия среди лидеров снижения вредных выбросов в атмосферу. В отличие, например, от Европы.
Вернулись и к геополитике. Путин вспомнил о встрече с экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем. Тогда немецкий лидер говорил: будущее Европы — с Россией. И сейчас мы, выступая за единую систему безопасности в Евразии, согласны с тем, что страны ЕС должны быть ее частью.
Но сперва необходимо вернуть взаимное доверие, рухнувшее, в частности, из-за признания экс-канцлера Ангелы Меркель (в декабре 2022-го) в том, что Минские соглашения заключили вовсе не ради их выполнения и мирного урегулирования на Украине, а для подготовки к войне.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции
"Он мужественный человек"
Тема заокеанских выборов, витавшая в воздухе, получила неожиданное развитие. Путин, который застал четырех американских лидеров, отметил, отвечая на вопрос модератора политолога Федора Лукьянова, что "все они интересные люди". Особенно тепло он отозвался о Джордже Буше-младшем, у которого и дома ночевал, и с чьими родителями встречался. Его IQ значительно выше, чем может показаться многим со стороны, уточнил президент.
Что касается Трампа — то, как он держался в момент покушения, произвело сильное впечатление. "Человек проявляет себя в экстраординарных условиях, и он себя проявил как мужчина", — сказал Путин. В первый срок Трампа, возможно, затравили, и он боялся сделать лишний шаг, добавил президент. Нынешние громкие заявления он списал на особенности предвыборной кампании и поздравил коллегу с избранием.
© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Путин готов к разговору с Трампом, если тот проявит инициативу — даже до инаугурации.
Стабильность вместо "стратегического поражения"
США же в целом стоит уйти от политики двойного сдерживания (Китая и России). Это вредит самим американцам. А трехстороннее сотрудничество пошло бы на пользу всем. Дружба Москвы и Пекина не направлена против кого-либо, еще раз напомнил Путин.
Москва, в частности, готова вести диалог о стратегической стабильности и с Вашингтоном. Но это затруднено стремлением США нанести России "стратегическое поражение".
Вашингтон вернул во главу угла деятельности НАТО военную составляющую. И Москва не может не учитывать ядерные арсеналы американских сателлитов — Великобритании и Франции. "Давайте мы с открытыми картами, по-деловому, будем говорить об этом", — предложил президент.
"Мяч на стороне Соединенных Штатов. Мы с ними отношения не портили", — сказал он позже.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве
Стабильность неразрывно связана с вооружениями. И здесь есть прогресс. "Постоянно что-то возникает", — ответил глава государства на вопрос о новейших военных разработках России. Но о конкретных, которые уже имеются, пока преждевременно публично говорить.
Без принципиальной новизны
Азиатский регион представляет особую важность. К сожалению, Япония по указке из Вашингтона пошла на обострение с Москвой. Для возобновления диалога в Токио должны сделать первый шаг. Советско-японская декларация 1956 года де-юре положила конец войне, но ведь мирное соглашение не подписано до сих пор.
"Мы же не ухудшали отношения с Японией, мы что плохого Японии сделали в последнее время? Мы вели переговоры, пытались найти ответ на очень сложный вопрос по мирному договору", — подчеркнул Путин.
Другой важный азиатский игрок — КНДР, в последние недели попавшая на первые полосы западных газет из-за якобы оказываемой Москве военной поддержки.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений
Путин попытался снизить градус накала, подчеркнув: в недавнем договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна нет ничего принципиально нового по сравнению с соглашением советского периода. Россия и КНДР могут проводить совместные учения. Тем более что четвертая статья двустороннего договора допускает и взаимную военную помощь в случае агрессии с третьей стороны.
В постоянном контакте
Что касается Ближнего Востока: Россия осуждает все проявления терроризма, в том числе прошлогоднее нападение на Израиль. Но и ответ должен быть соразмерным.
Сейчас самое главное — "прекратить боевые действия, немедленно", подчеркнул Путин.
© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе
В долгосрочной же перспективе Россия выступает за то же, что и всегда, еще с советских времен. А именно — выполнение соответствующих резолюций ООН, в том числе, о создании независимого Палестинского государства.
Москва поддерживает постоянные контакты со всеми сторона конфликта. И, по мнению Путина, урегулирование возможно, пусть и выглядит маловероятным.
"Мне кажется, все вовлеченные участники уже не хотят развития конфронтации", — оценил ситуацию президент.
"Так не договаривались"
Главная тема, разумеется, — украинская. Россия признавала границы, существовавшие в момент распада Советского Союза.
Но есть нюанс — одновременно речь шла о сохранении Украиной нейтрального статуса. Однако впоследствии Киев официально взял курс на присоединение к НАТО. "Так не договаривались", — указал Путин.
Важно и закрепленное ООН право народов на самоопределение. Пример тому — косовский прецедент. "Значит, территории, включая Новороссию и Донбасс, имели право принять решение о своем суверенитете", — отметил президент.
А Россия, в свою очередь, могла заключить и ратифицировать договоры о взаимопомощи. "Мы имели возможности и обязаны были это сделать", — такую позицию Путин, по его словам, озвучил и генсеку ООН Антониу Гутерришу.
© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
© POOL
XVI саммит БРИКС. Встреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
"Если нейтралитета не будет, трудно представить добрососедские отношения между Россией и Украиной", — подчеркнул президент, отвечая на соответствующий вопрос Лукьянова. Этим непременно воспользуются третьи страны против нашего государства, что чревато опасными последствиями.
"Речь не должна идти о перемирии на полчаса, на полгода, чтобы там снаряды подкатили", — уточнил Путин. Москва стремится к длительным добрососедским отношениям. Наша позиция понятна и ясна, и мы продолжим двигаться в выбранном направлении.