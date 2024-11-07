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"Путин хочет увидеть": в США заговорили о переговорах с Россией по Украине
"Путин хочет увидеть": в США заговорили о переговорах с Россией по Украине - РИА Новости, 07.11.2024
"Путин хочет увидеть": в США заговорили о переговорах с Россией по Украине
Для начала диалога о разрешении украинского конфликта команде победившего на выборах Дональда Трампа нужно отменить помощь Киеву и вывести американцев с... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:12
2024-11-07T16:12
2024-11-07T16:12
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Для начала диалога о разрешении украинского конфликта команде победившего на выборах Дональда Трампа нужно отменить помощь Киеву и вывести американцев с Украины, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Киевский режим должен исчезнуть. Русские не будут тратить время на переговоры с ним, независимо от того, что говорит Трамп. (Президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин — тот человек, который хочет увидеть действия: прекратить всякую помощь и вывести всех, кто ее оказывает, независимо от того, американский ли это гражданин в форме или без нее, агент ЦРУ или военный", — сказал офицер.По мнению эксперта, только в этом случае руководство России может посчитать, что переговоры с администрацией Трампа по украинскому вопросу имеют смысл.Аналитик добавил, что на данный момент у Москвы мало оснований верить Вашингтону на слово.Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах закончит конфликт на Украине за сутки.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Трамп.Последний, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10:00 мск) в среду был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.В четверг газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что окружение Трампа, объявившего о победе на президентских выборах в США, планирует заморозить конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия, а Киев взамен должен пообещать временно отказаться от вступления в НАТО.
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982410211.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Киев, Камала Харрис, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Выборы президента США — 2024
"Путин хочет увидеть": в США заговорили о переговорах с Россией по Украине
Макгрегор: Трамп должен отменить помощь Украине и вывести американцев из страны