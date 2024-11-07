https://ria.ru/20241107/putin-1982450768.html

"Путин хочет увидеть": в США заговорили о переговорах с Россией по Украине

"Путин хочет увидеть": в США заговорили о переговорах с Россией по Украине - РИА Новости, 07.11.2024

"Путин хочет увидеть": в США заговорили о переговорах с Россией по Украине

Для начала диалога о разрешении украинского конфликта команде победившего на выборах Дональда Трампа нужно отменить помощь Киеву и вывести американцев с... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:12

2024-11-07T16:12

2024-11-07T16:12

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

дональд трамп

владимир путин

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970753762_0:18:3079:1749_1920x0_80_0_0_98724f3e5b2f4d4f2d216185c38049ce.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Для начала диалога о разрешении украинского конфликта команде победившего на выборах Дональда Трампа нужно отменить помощь Киеву и вывести американцев с Украины, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Киевский режим должен исчезнуть. Русские не будут тратить время на переговоры с ним, независимо от того, что говорит Трамп. (Президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин — тот человек, который хочет увидеть действия: прекратить всякую помощь и вывести всех, кто ее оказывает, независимо от того, американский ли это гражданин в форме или без нее, агент ЦРУ или военный", — сказал офицер.По мнению эксперта, только в этом случае руководство России может посчитать, что переговоры с администрацией Трампа по украинскому вопросу имеют смысл.Аналитик добавил, что на данный момент у Москвы мало оснований верить Вашингтону на слово.Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах закончит конфликт на Украине за сутки.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Трамп.Последний, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10:00 мск) в среду был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.В четверг газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что окружение Трампа, объявившего о победе на президентских выборах в США, планирует заморозить конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия, а Киев взамен должен пообещать временно отказаться от вступления в НАТО.

https://ria.ru/20241107/ukraina-1982410211.html

https://ria.ru/20241107/ukraina-1982383166.html

https://ria.ru/20241107/tramp-1982348680.html

сша

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, киев, камала харрис, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), нато, выборы президента сша — 2024