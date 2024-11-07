https://ria.ru/20241107/putin-1982406196.html

В Кремле назвали дату визита Путина в Казахстан

В Кремле назвали дату визита Путина в Казахстан - РИА Новости, 07.11.2024

В Кремле назвали дату визита Путина в Казахстан

Президент РФ Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:08

2024-11-07T13:08

2024-11-07T13:13

казахстан

в мире

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, это действительно так. Он готовится", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли госвизит в Казахстан намечен на 27 ноября.

https://ria.ru/20241107/lavrov-1982362735.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казахстан, в мире, владимир путин, россия, дмитрий песков