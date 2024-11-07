https://ria.ru/20241107/putin-1982406196.html
В Кремле назвали дату визита Путина в Казахстан
В Кремле назвали дату визита Путина в Казахстан - РИА Новости, 07.11.2024
В Кремле назвали дату визита Путина в Казахстан
Президент РФ Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:08
2024-11-07T13:08
2024-11-07T13:13
казахстан
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владимир путин
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, это действительно так. Он готовится", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли госвизит в Казахстан намечен на 27 ноября.
https://ria.ru/20241107/lavrov-1982362735.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, в мире, владимир путин, россия, дмитрий песков
Казахстан, В мире, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле назвали дату визита Путина в Казахстан
Песков: Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27 ноября