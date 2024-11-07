https://ria.ru/20241107/putin-1982404107.html
Путин на "Валдае" может затронуть тему выборов в США, заявил Песков
Путин на "Валдае" может затронуть тему выборов в США, заявил Песков - РИА Новости, 07.11.2024
Путин на "Валдае" может затронуть тему выборов в США, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании клуба "Валдай" может затронуть тему выборов в США, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:00
2024-11-07T13:00
2024-11-07T13:13
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании клуба "Валдай" может затронуть тему выборов в США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Разумеется, поскольку будут данный вопрос ему задавать, можно предположить, что тема будет так или иначе фигурировать", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Путин в четверг, 7 ноября, примет участие в пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". В этом году заседание клуба проходит в Сочи с 4 по 7 ноября под темой "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".
https://ria.ru/20241107/putin-1982406196.html
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политика, россия, сша, сочи, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, США, Сочи, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин на "Валдае" может затронуть тему выборов в США, заявил Песков
Песков: Путин в ходе выступления на "Валдае" может затронуть тему выборов в США