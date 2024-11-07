https://ria.ru/20241107/putin-1982404107.html

Путин на "Валдае" может затронуть тему выборов в США, заявил Песков

Путин на "Валдае" может затронуть тему выборов в США, заявил Песков - РИА Новости, 07.11.2024

Путин на "Валдае" может затронуть тему выборов в США, заявил Песков

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании клуба "Валдай" может затронуть тему выборов в США, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:00

2024-11-07T13:00

2024-11-07T13:13

политика

россия

сша

сочи

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании клуба "Валдай" может затронуть тему выборов в США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Разумеется, поскольку будут данный вопрос ему задавать, можно предположить, что тема будет так или иначе фигурировать", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Путин в четверг, 7 ноября, примет участие в пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". В этом году заседание клуба проходит в Сочи с 4 по 7 ноября под темой "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".

https://ria.ru/20241107/putin-1982406196.html

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политика, россия, сша, сочи, дмитрий песков, владимир путин