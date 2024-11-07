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Путин формулирует месседж для всего мира, заявил Киселев - РИА Новости, 07.11.2024
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11:38 07.11.2024 (обновлено: 14:59 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982387585.html
Путин формулирует месседж для всего мира, заявил Киселев
Путин формулирует месседж для всего мира, заявил Киселев - РИА Новости, 07.11.2024
Путин формулирует месседж для всего мира, заявил Киселев
Президент России Владимир Путин формулирует послание для всего мира, заявил гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:38
2024-11-07T14:59
общество
россия
владимир путин
дмитрий киселев
брикс
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин формулирует послание для всего мира, заявил гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире"."Путин формулирует месседж для всего мира. И Путин — это тот человек, кто основал наше агентство ("Россия сегодня". — Прим. ред.) своим указом. И мы транслируем идею Путина. С одной стороны, буквально то, что он говорит, а с другой стороны — косвенно. Потому что у Путина есть концепция мира и он не обязательно должен договаривать все. И необязательно должен диктовать. Он исходит из того, что он не диктует. А когда он выступает, то он всегда допускает другую точку зрения и очень хорошо слушает. Он впитывает это", — рассказал медиаменеджер на пленарном заседании "Современные медиа: от газет и журналов до искусственного интеллекта".Киселев уточнил, что если мы понимаем Путина, то мы понимаем Россию, мы понимаем те процессы, которые происходят в мире, а президент фактически их программирует.Также гендиректор медиагруппы рассказал, какой был самый распространенный вопрос среди представителей ключевых СМИ стран БРИКС: каждый спрашивал о том, что же может дать Россия. "И они говорят: ну так что вы все-таки предлагаете, Россия? Да, вот что вы предлагаете? &lt;…&gt; Ну, одним словом, свободу. Свободу. Свободу быть собой. Потому что многополярность, БРИКС, вот это все, эти новые форматы, мировые структуры — это не более чем просьба быть самими собой", — пояснил Киселев.Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" проходит в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Его организатор — Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.Встреча Путина с руководителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС состоялась 18 октября. Россию представлял Киселев.
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общество, россия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, снг
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, СНГ
Путин формулирует месседж для всего мира, заявил Киселев

Киселев: Путин формулирует месседж для всего мира

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин формулирует послание для всего мира, заявил гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".
"Путин формулирует месседж для всего мира. И Путин — это тот человек, кто основал наше агентство ("Россия сегодня". — Прим. ред.) своим указом. И мы транслируем идею Путина. С одной стороны, буквально то, что он говорит, а с другой стороны — косвенно. Потому что у Путина есть концепция мира и он не обязательно должен договаривать все. И необязательно должен диктовать. Он исходит из того, что он не диктует. А когда он выступает, то он всегда допускает другую точку зрения и очень хорошо слушает. Он впитывает это", — рассказал медиаменеджер на пленарном заседании "Современные медиа: от газет и журналов до искусственного интеллекта".
Развитие медиа в меняющемся мире - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Опубликована программа Медиафорума "Развитие медиа в меняющемся мире"
21 октября, 17:48
Киселев уточнил, что если мы понимаем Путина, то мы понимаем Россию, мы понимаем те процессы, которые происходят в мире, а президент фактически их программирует.
Также гендиректор медиагруппы рассказал, какой был самый распространенный вопрос среди представителей ключевых СМИ стран БРИКС: каждый спрашивал о том, что же может дать Россия.
"И они говорят: ну так что вы все-таки предлагаете, Россия? Да, вот что вы предлагаете? <…> Ну, одним словом, свободу. Свободу. Свободу быть собой. Потому что многополярность, БРИКС, вот это все, эти новые форматы, мировые структуры — это не более чем просьба быть самими собой", — пояснил Киселев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
14 сентября, 08:00
Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" проходит в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Его организатор — Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Встреча Путина с руководителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС состоялась 18 октября. Россию представлял Киселев.
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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26 октября, 08:00
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДмитрий КиселевБРИКССНГ
 
 
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