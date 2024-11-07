https://ria.ru/20241107/putin-1982387585.html

Путин формулирует месседж для всего мира, заявил Киселев

Путин формулирует месседж для всего мира, заявил Киселев - РИА Новости, 07.11.2024

Путин формулирует месседж для всего мира, заявил Киселев

Президент России Владимир Путин формулирует послание для всего мира, заявил гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:38

2024-11-07T11:38

2024-11-07T14:59

общество

россия

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дмитрий киселев

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин формулирует послание для всего мира, заявил гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире"."Путин формулирует месседж для всего мира. И Путин — это тот человек, кто основал наше агентство ("Россия сегодня". — Прим. ред.) своим указом. И мы транслируем идею Путина. С одной стороны, буквально то, что он говорит, а с другой стороны — косвенно. Потому что у Путина есть концепция мира и он не обязательно должен договаривать все. И необязательно должен диктовать. Он исходит из того, что он не диктует. А когда он выступает, то он всегда допускает другую точку зрения и очень хорошо слушает. Он впитывает это", — рассказал медиаменеджер на пленарном заседании "Современные медиа: от газет и журналов до искусственного интеллекта".Киселев уточнил, что если мы понимаем Путина, то мы понимаем Россию, мы понимаем те процессы, которые происходят в мире, а президент фактически их программирует.Также гендиректор медиагруппы рассказал, какой был самый распространенный вопрос среди представителей ключевых СМИ стран БРИКС: каждый спрашивал о том, что же может дать Россия. "И они говорят: ну так что вы все-таки предлагаете, Россия? Да, вот что вы предлагаете? <…> Ну, одним словом, свободу. Свободу. Свободу быть собой. Потому что многополярность, БРИКС, вот это все, эти новые форматы, мировые структуры — это не более чем просьба быть самими собой", — пояснил Киселев.Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" проходит в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Его организатор — Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.Встреча Путина с руководителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС состоялась 18 октября. Россию представлял Киселев.

https://ria.ru/20241021/mediaforum-1979165195.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

https://ria.ru/20241026/briks-1980111506.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, снг