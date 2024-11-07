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Путин надеется, что США поймут, что не нужно вводить санкции против России - РИА Новости, 07.11.2024
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23:01 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/putin--1982546874.html
Путин надеется, что США поймут, что не нужно вводить санкции против России
Путин надеется, что США поймут, что не нужно вводить санкции против России - РИА Новости, 07.11.2024
Путин надеется, что США поймут, что не нужно вводить санкции против России
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что США осознают, что не нужно вводить санкции против РФ и способствовать разжиганию конфликта у ее... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:01
2024-11-07T23:01
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
владимир путин
великий новгород
валдай
в мире
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что США осознают, что не нужно вводить санкции против РФ и способствовать разжиганию конфликта у ее границ. Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США. "Мы с ними (США - ред.) отношения не портили. Мы против них никаких ограничений и санкций не вводили, мы не способствуем тому, чтобы на близких к ним территориях разжигался какой бы то ни было вооруженный конфликт", - сказал президент РФ. Путин особо подчеркнул, что Россия никогда себе не позволяла таких действий по отношению к США. "Непонятно, почему это позволяют себе Соединенные Штаты. Надеюсь, что и у них придет в конце концов осознание того, что этого лучше не делать, если мы не хотим каких-то глобальных конфликтов", - добавил он. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982544681.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982540405.html
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, великий новгород, валдай, в мире
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай, В мире
Путин надеется, что США поймут, что не нужно вводить санкции против России

Владимир Путин надеется, что США поймут, что не нужно вводить против РФ санкции

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что США осознают, что не нужно вводить санкции против РФ и способствовать разжиганию конфликта у ее границ.
Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Россия открыта для восстановления отношений с США, заявил Путин
Вчера, 22:51
"Мы с ними (США - ред.) отношения не портили. Мы против них никаких ограничений и санкций не вводили, мы не способствуем тому, чтобы на близких к ним территориях разжигался какой бы то ни было вооруженный конфликт", - сказал президент РФ.
Путин особо подчеркнул, что Россия никогда себе не позволяла таких действий по отношению к США.
"Непонятно, почему это позволяют себе Соединенные Штаты. Надеюсь, что и у них придет в конце концов осознание того, что этого лучше не делать, если мы не хотим каких-то глобальных конфликтов", - добавил он.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин рассказал, как США совершили страшную глупость
Вчера, 22:29
 
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 годуВладимир ПутинВеликий НовгородВалдайВ мире
 
 
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