https://ria.ru/20241107/putin--1982546874.html

Путин надеется, что США поймут, что не нужно вводить санкции против России

Путин надеется, что США поймут, что не нужно вводить санкции против России - РИА Новости, 07.11.2024

Путин надеется, что США поймут, что не нужно вводить санкции против России

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что США осознают, что не нужно вводить санкции против РФ и способствовать разжиганию конфликта у ее... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:01

2024-11-07T23:01

2024-11-07T23:01

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

владимир путин

великий новгород

валдай

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что США осознают, что не нужно вводить санкции против РФ и способствовать разжиганию конфликта у ее границ. Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США. "Мы с ними (США - ред.) отношения не портили. Мы против них никаких ограничений и санкций не вводили, мы не способствуем тому, чтобы на близких к ним территориях разжигался какой бы то ни было вооруженный конфликт", - сказал президент РФ. Путин особо подчеркнул, что Россия никогда себе не позволяла таких действий по отношению к США. "Непонятно, почему это позволяют себе Соединенные Штаты. Надеюсь, что и у них придет в конце концов осознание того, что этого лучше не делать, если мы не хотим каких-то глобальных конфликтов", - добавил он. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982544681.html

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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, великий новгород, валдай, в мире