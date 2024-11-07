https://ria.ru/20241107/putin--1982546451.html

Путин прокомментировал нападки на интеллект Буша-младшего

Путин прокомментировал нападки на интеллект Буша-младшего - РИА Новости, 07.11.2024

Путин прокомментировал нападки на интеллект Буша-младшего

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал враньем нападки на интеллект бывшего президента США Джорджа... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:59

2024-11-07T22:59

2024-11-07T22:59

джордж буш (младший)

владимир путин

великий новгород

валдай

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал враньем нападки на интеллект бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. "Помните, на Буша сколько было нападок всяких - и он такой не грамотный, не интеллигентный, не знающий. Вранье все это", - сказал Путин. "Тот же Буш, который был до этого губернатором Техаса - это сложный штат, огромный, - он был успешным губернатором. И когда я с ним общался, уверяю вас, он ничем не уступает любому из сидящих в этом зале, как бы его ни представляли в качестве какого-то человека с низким IQ", - добавил он. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982544681.html

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валдай

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