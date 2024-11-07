https://ria.ru/20241107/putin--1982537325.html

Путин назвал шесть принципов отношений стран на новом этапе развития

Путин назвал шесть принципов отношений стран на новом этапе развития - РИА Новости, 07.11.2024

Путин назвал шесть принципов отношений стран на новом этапе развития

Президент России Владимир Путин назвал шесть принципов, которые должны быть положены в основу отношений между странами на новом историческом этапе развития. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:18

2024-11-07T22:18

2024-11-07T22:18

владимир путин

федор лукьянов

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

великий новгород

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал шесть принципов, которые должны быть положены в основу отношений между странами на новом историческом этапе развития. Президент в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". "Первое - открытость к взаимодействию является важнейшей ценностью для подавляющего большинства стран и народов, попытки возведения искусственных барьеров порочны не только тем, что тормозят нормальное и выгодное всем экономическое развитие. Прерывание связей особенно опасно в условиях природных катаклизмов, социально-политических потрясений. Без которых, увы, не обходится современная политическая практика", - сказал Путин. Вторым принципом, по словам главы государства, является многообразие мира как обязательное условие его устойчивости. По словам президента России, не должно быть ситуации, когда модель одной страны или небольшой части населения берется как что-то универсальное и навязывается всем остальным. Путин считает, что никакой, даже вполне демократически выработанный кодекс невозможно предписать всем остальным как неоспоримую истину. "Третье – мы не раз говорили, что новый мир может успешно развиваться только на принципах максимальной представительности. Опыт последней пары десятилетий наглядно продемонстрировал, к чему приводит узурпаторство, чье-то стремление присваивать себе право говорить и действовать от имени других. Те, кого принято называть великими державами, привыкли и приучились считать, что они имеют право определять в чем состоит интерес других", - рассказал президент. По мнению Путина, наступающий мир не будет простым, чем больше полноправных участников процесса, тем сложнее найти оптимальный, устраивающий всех вариант, но, когда он найден, есть надежда, что решение окажется устойчивым и долгосрочным. Президент России отметил, что каждое решение должно быть не просто коллективным, а включать в себя тот состав участников, который способен внести содержательный и значительный вклад в урегулирование проблем, то есть те участники, которые заинтересованы найти позитивный выход из ситуации. "Далее, ключевой принцип, безопасность для всех, без исключения. Безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других. Но я здесь ничего нового не говорю, это в документах ОБСЕ все прописано, надо только, чтобы это исполнялось. Блоковый подход – наследие колониальной эпохи, холодной войны, противоречит природе новой международной системы - открытой и гибкой", - рассказал он. Глава государства подчеркнул, что безопасность – это комплексное понятие, которое включает в себя не только военно-политические аспекты. По его словам, безопасность невозможна без гарантий социально-экономического развития и обеспечения устойчивости государств перед любыми вызовами, от природных до рукотворных. "Пятое - справедливость для всех. Неравенство – настоящий бич современного мира, внутри стран неравенство порождает социальную напряженность и политическую нестабильность. На мировой арене разрыв в уровне развития между золотым миллиардом и остальным человечеством чреват не только нарастанием политических противоречий, но, прежде всего, углублением проблемы миграции", - отметил Путин. По словам президента, такие проблемы, как продовольственная, энергетическая безопасность, доступ к услугам в сфере здравоохранения и образования, а также возможность законного и беспрепятственного перемещения людей должны быть вынесены за скобки любых конфликтов и противоречий, они являются базовыми правами человека. "Шестое. Мы не устаем подчеркивать, что любое устойчивое международное устройство может базироваться только на принципах суверенного равенства. Да, все страны обладают разным потенциалом, это очевидно, и возможности у них далеко не одинаковые. В этой связи часто приходится слышать, что полное равноправие невозможно, утопично и иллюзорно. Но особенность современного мира, тесно связанного и целостного, как раз и заключается в том, что государства, не самые могучие и большие, зачастую играют даже большую роль, чем гиганты", - сказал Путин. По его мнению, самое вредное и деструктивное, что проявляется в современном мире – это высокомерие, желание бесконечно и навязчиво поучать. Глава государства считает, что неравноправие обязательно ведет к дурным последствиям. Директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов считает, что обозначенные президентом принципы можно назвать доктриной. "Валдай", конечно, не претендует на то, чтобы ее (доктрину - ред.) назвали нашем именем, но приятно, что здесь она рождается", - сказал он. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://ria.ru/20241107/putin-1982519603.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982508250.html

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владимир путин, федор лукьянов, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , великий новгород, в мире