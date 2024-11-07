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Путин выразил готовность к контактам с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024
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21:55 07.11.2024 (обновлено: 22:04 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin--1982531413.html
Путин выразил готовность к контактам с Трампом
Путин выразил готовность к контактам с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024
Путин выразил готовность к контактам с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что готов к контактам с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:55
2024-11-07T22:04
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
великий новгород
дональд трамп
владимир путин
валдай
валдай (клуб)
в мире
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что готов к контактам с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом.Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что готов возобновить контакты со всеми желающими лидерами стран."То есть с Трампом готовы повести?", - спросил президента директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов.Путин ответил утвердительно: "Готовы, готовы"."Я не считаю зазорным со своей стороны ему позвонить, просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну не хотят, не надо. Мы, как видите, живы-здоровы, развиваемся, идем вперед. Если кто-то из них кто-то захочет возобновить контакты, я всегда говорил и хочу еще раз сказать - мы ничего против не имеем", - сказал Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982530430.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о возможных контактах с Трампом
Путин о возможных контактах с Трампом
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , великий новгород, дональд трамп, владимир путин, валдай, валдай (клуб), в мире
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Великий Новгород, Дональд Трамп, Владимир Путин, Валдай, Валдай (клуб), В мире
Путин выразил готовность к контактам с Трампом

Президент РФ Владимир Путин выразил готовность к контактам с Трампом

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что готов к контактам с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом.
Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что готов возобновить контакты со всеми желающими лидерами стран.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин оценил заявление Трампа об Украине
Вчера, 21:50
"То есть с Трампом готовы повести?", - спросил президента директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов.
Путин ответил утвердительно: "Готовы, готовы".
"Я не считаю зазорным со своей стороны ему позвонить, просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну не хотят, не надо. Мы, как видите, живы-здоровы, развиваемся, идем вперед. Если кто-то из них кто-то захочет возобновить контакты, я всегда говорил и хочу еще раз сказать - мы ничего против не имеем", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин заявил, что не считает зазорным самому позвонить Трампу
дополняется ...
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 годуВеликий НовгородДональд ТрампВладимир ПутинВалдайВалдай (клуб)В мире
 
 
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