https://ria.ru/20241107/putin--1982531413.html
Путин выразил готовность к контактам с Трампом
Путин выразил готовность к контактам с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024
Путин выразил готовность к контактам с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что готов к контактам с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:55
2024-11-07T21:55
2024-11-07T22:04
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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дональд трамп
владимир путин
валдай
валдай (клуб)
в мире
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что готов к контактам с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом.Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что готов возобновить контакты со всеми желающими лидерами стран."То есть с Трампом готовы повести?", - спросил президента директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов.Путин ответил утвердительно: "Готовы, готовы"."Я не считаю зазорным со своей стороны ему позвонить, просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну не хотят, не надо. Мы, как видите, живы-здоровы, развиваемся, идем вперед. Если кто-то из них кто-то захочет возобновить контакты, я всегда говорил и хочу еще раз сказать - мы ничего против не имеем", - сказал Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982530430.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982532396_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cc0629eb33cc5cd836e5206cb4e1a9d5.jpg
Путин о возможных контактах с Трампом
Путин о возможных контактах с Трампом
2024-11-07T21:55
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , великий новгород, дональд трамп, владимир путин, валдай, валдай (клуб), в мире
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Великий Новгород, Дональд Трамп, Владимир Путин, Валдай, Валдай (клуб), В мире
Путин выразил готовность к контактам с Трампом
Президент РФ Владимир Путин выразил готовность к контактам с Трампом
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что готов к контактам с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом.
Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что готов возобновить контакты со всеми желающими лидерами стран.
"То есть с Трампом готовы повести?", - спросил президента директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов
.
Путин ответил утвердительно: "Готовы, готовы".
"Я не считаю зазорным со своей стороны ему позвонить, просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну не хотят, не надо. Мы, как видите, живы-здоровы, развиваемся, идем вперед. Если кто-то из них кто-то захочет возобновить контакты, я всегда говорил и хочу еще раз сказать - мы ничего против не имеем", - сказал Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.