https://ria.ru/20241107/putin--1982531413.html

Путин выразил готовность к контактам с Трампом

Путин выразил готовность к контактам с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024

Путин выразил готовность к контактам с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что готов к контактам с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:55

2024-11-07T21:55

2024-11-07T22:04

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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валдай (клуб)

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что готов к контактам с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом.Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что готов возобновить контакты со всеми желающими лидерами стран."То есть с Трампом готовы повести?", - спросил президента директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов.Путин ответил утвердительно: "Готовы, готовы"."Я не считаю зазорным со своей стороны ему позвонить, просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну не хотят, не надо. Мы, как видите, живы-здоровы, развиваемся, идем вперед. Если кто-то из них кто-то захочет возобновить контакты, я всегда говорил и хочу еще раз сказать - мы ничего против не имеем", - сказал Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/ukraina-1982530430.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982531012.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982530106.html

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Путин о возможных контактах с Трампом Путин о возможных контактах с Трампом 2024-11-07T21:55 true PT0M52S

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