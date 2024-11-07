https://ria.ru/20241107/putin--1982530305.html

Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США

Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США - РИА Новости, 07.11.2024

Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:50

2024-11-07T21:50

2024-11-07T21:57

выборы президента сша — 2024

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

великий новгород

валдай

владимир путин

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982516532_0:108:3215:1916_1920x0_80_0_0_a6439b8c2670b7c694f2753b901e1e66.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США."Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа - ред.) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки", - сказал Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.РИА НовостиВыступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin--1982531413.html

https://ria.ru/20241107/ukraina-1982530430.html

великий новгород

валдай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выборы президента сша — 2024, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , великий новгород, валдай, владимир путин, дональд трамп, в мире