https://ria.ru/20241107/putin--1982530305.html
Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США
Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США - РИА Новости, 07.11.2024
Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США
Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:50
2024-11-07T21:50
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США."Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа - ред.) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки", - сказал Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.РИА НовостиВыступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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выборы президента сша — 2024, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , великий новгород, валдай, владимир путин, дональд трамп, в мире
Выборы президента США — 2024, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США
Президент РФ Владимир Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США