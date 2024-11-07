https://ria.ru/20241107/putin--1982529801.html

Путин призвал вернуться к системе взаимного доверия

Путин призвал вернуться к системе взаимного доверия - РИА Новости, 07.11.2024

Путин призвал вернуться к системе взаимного доверия

Президент России Владимир Путин призвал вернуться к системе взаимного доверия, отметив, что этот аспект будет первым шагом для создания новой системы... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:47

2024-11-07T21:47

2024-11-07T21:47

великий новгород

владимир путин

валдай

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал вернуться к системе взаимного доверия, отметив, что этот аспект будет первым шагом для создания новой системы безопасности. "Главная проблема в отношениях между Россией и европейскими странами - дефицит доверия... Нам нужно вернуться к системе взаимного доверия. Постепенно. Сейчас можно дискутировать об этом до утра, но это первый шаг к тому, чтобы создавать единую систему безопасности", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982528792.html

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