https://ria.ru/20241107/putin--1982504989.html

Путин начал речь на заседании клуба "Валдай" словами о символизме его даты

Путин начал речь на заседании клуба "Валдай" словами о символизме его даты - РИА Новости, 07.11.2024

Путин начал речь на заседании клуба "Валдай" словами о символизме его даты

Президент России Владимир Путин начал выступление на заседании Валдайского клуба с символизма даты мероприятия - дня Октябрьской революции 1917 года. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:46

2024-11-07T19:46

2024-11-07T20:33

владимир путин

великий новгород

валдай

общество

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал выступление на заседании Валдайского клуба с символизма даты мероприятия - дня Октябрьской революции 1917 года. "Мы с вами встречаемся 7 ноября - дата значимая и для нашей страны, можно сказать, и для всего мира", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Он подчеркнул, что Русская революция 1917 года, как в свое время Нидерландская, Английская, Великая французская революция, стали в известной степени вехами развития человечества, во многом определили ход истории, характер политики, дипломатии, экономики и общественного устройства. Российский лидер также отметил, что всем присутствующим так же выпало жить "в эпоху кардинальных, по сути революционных перемен". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982501870.html

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владимир путин, великий новгород, валдай, общество, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году