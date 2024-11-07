https://ria.ru/20241107/puti-1982506411.html

Попытки возвести барьеры тормозят экономическое развитие, заявил Путин

Попытки возвести барьеры тормозят экономическое развитие, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Попытки возвести барьеры тормозят экономическое развитие, заявил Путин

Попытки возведения искусственных барьеров тормозят выгодное всем экономическое развитие, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив опасность прерывания... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:13

2024-11-07T20:13

2024-11-07T20:21

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

великий новгород

валдай

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Попытки возведения искусственных барьеров тормозят выгодное всем экономическое развитие, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив опасность прерывания связей."Открытость взаимодействия является важнейшей ценностью для подавляющего большинства стран мира. Попытки возведения искусственных барьеров порочны не только тем, что тормозят нормальное и выгодное всем экономическое развитие, прерывание связей особенно опасно в условиях природных катаклизмов, социально-политических потрясений, без которых, увы, не обходится международное право", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982509339.html

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великий новгород

валдай

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владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , великий новгород, валдай, в мире