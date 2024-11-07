https://ria.ru/20241107/pushkov-1982420590.html

Пушков предрек развал правящей коалиции в Германии

Пушков предрек развал правящей коалиции в Германии - РИА Новости, 07.11.2024

Пушков предрек развал правящей коалиции в Германии

Правящая коалиция в ФРГ может прекратить свое существование, остающиеся в ней политики - глава МИД Анналена Бербок и вице-канцлер, министр экономики Роберт... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:57

2024-11-07T13:57

2024-11-07T13:57

в мире

германия

украина

олаф шольц

анналена бербок

роберт хабек

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Правящая коалиция в ФРГ может прекратить свое существование, остающиеся в ней политики - глава МИД Анналена Бербок и вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек некомпетентны, не имеют авторитета в мире, считает сенатор Алексей Пушков. "Рушится правящая коалиция в ФРГ: СвДП вышла из правительства. (канцлер ФРГ Олаф) Шольц остался с Бербок и Хабек, которые представляют вершину некомпетентности во всей истории германской политики", - написал политик в своем Telegram-канале. По словам Пушкова, "в мире у них - ни веса, ни авторитета". "Долго эта конструкция не удержится", - полагает он. Поздним вечером в среду канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Линднер, в свою очередь, обвинил Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Шольц в связи с расколом в коалиции намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. -0-

https://ria.ru/20240413/pushkov-1939744699.html

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в мире, германия, украина, олаф шольц, анналена бербок, роберт хабек