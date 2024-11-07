https://ria.ru/20241107/proekt-1982352088.html

ГД рассмотрит проект о выплатах иноагентам по авторским правам в ноябре

ГД рассмотрит проект о выплатах иноагентам по авторским правам в ноябре - РИА Новости, 07.11.2024

ГД рассмотрит проект о выплатах иноагентам по авторским правам в ноябре

Проект закона об особом порядке выплаты иноагентам за использование результатов их интеллектуальной деятельности могут рассмотреть в Государственной Думе на... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:07

2024-11-07T09:07

2024-11-07T09:07

общество

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вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Проект закона об особом порядке выплаты иноагентам за использование результатов их интеллектуальной деятельности могут рассмотреть в Государственной Думе на следующей неделе, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. "Прорабатываем в отношении иноагентов законопроект, который, возможно, уже на следующей неделе начнём рассматривать в Государственной Думе. Ранее мы с вами говорили о необходимости введения законодательного запрета на выплаты иноагентам по авторским и смежным правам", - написал он. Володин отметил, что подписчики в опросе поддержали идею — 93% участников опроса проголосовали "за". Он уточнил, что законопроектом будет предложено ввести особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов своей интеллектуальной деятельности и брендов. В их числе: произведения науки, литературы и искусства, исполнения и фонограммы, сообщения в радио- или телеэфирах, изобретения и товарные знаки. "Любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагента. Получать денежные средства иным способом будет запрещено", - добавил председатель ГД. По его мнению, те, кто разрушает Россию, оскорбляя её граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счёт РФ. "Есть те, кто не отнесён к иноагентам, но, уехав, высказывается негативно по отношению к России. Для них также прорабатываем меры, позволяющие прекратить обогащение за счёт движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240626/zakon-1955513992.html

https://ria.ru/20240503/popravka-1943690671.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф