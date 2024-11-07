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Приговор супругам Воропаевым за доведение ребенка до суицида отменили

Приговор супругам Воропаевым за доведение ребенка до суицида отменили - РИА Новости, 07.11.2024

Приговор супругам Воропаевым за доведение ребенка до суицида отменили

Апелляционный суд отменил приговор супругам Андрею и Ирине Воропаевым, которых судили за доведение несовершеннолетнего до суицида, сейчас дело рассматривают... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T05:14

2024-11-07T05:14

2024-11-07T06:18

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Апелляционный суд отменил приговор супругам Андрею и Ирине Воропаевым, которых судили за доведение несовершеннолетнего до суицида, сейчас дело рассматривают повторно, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Из документов следует, что в апреле 2022 года Воропаевых признали виновными статье 110 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства). Женщина получила девять лет колонии, а ее супруг — восемь с половиной. После апелляционный суд отменил приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направил дело на новое рассмотрение. В настоящее время Троицкий суд Москвы рассматривает его по существу. Андрей Воропаев содержится под стражей, а его жена находится под домашним арестом.По данным ряда СМИ, Воропаева, являвшаяся мачехой подростку, придумала программу для его похудения. Ребенок потерял 21 килограмм, он жаловался одноклассникам, что родители замучили его физическими упражнениями и грозились отправить в интернат.Трагедия произошла в октябре 2019 года.

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