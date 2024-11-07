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В Днепропетровской области получило повреждения предприятие
В Днепропетровской области получило повреждения предприятие - РИА Новости, 07.11.2024
В Днепропетровской области получило повреждения предприятие
В Криворожском районе Днепропетровской области на Украине в результате ударов повреждено предприятие, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T08:58
2024-11-07T08:58
2024-11-07T08:58
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Криворожском районе Днепропетровской области на Украине в результате ударов повреждено предприятие, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул. Согласно сообщению, опубликованном в его Telegram-канале, указанный район подвергся ударам. В результате, по словам Вилкула, "в Криворожском районе повреждено предприятие". Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
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в мире, днепропетровская область, украина, кривой рог
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Кривой Рог
В Днепропетровской области получило повреждения предприятие
Вилкул: в Кривом Роге получило повреждения предприятие