https://ria.ru/20241107/predpriyatie-1982349188.html

В Днепропетровской области получило повреждения предприятие

В Днепропетровской области получило повреждения предприятие - РИА Новости, 07.11.2024

В Днепропетровской области получило повреждения предприятие

В Криворожском районе Днепропетровской области на Украине в результате ударов повреждено предприятие, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T08:58

2024-11-07T08:58

2024-11-07T08:58

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

кривой рог

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Криворожском районе Днепропетровской области на Украине в результате ударов повреждено предприятие, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул. Согласно сообщению, опубликованном в его Telegram-канале, указанный район подвергся ударам. В результате, по словам Вилкула, "в Криворожском районе повреждено предприятие". Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

днепропетровская область

украина

кривой рог

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в мире, днепропетровская область, украина, кривой рог