https://ria.ru/20241107/prazdnik-1981203454.html

Что отмечают 7 ноября в России и в мире: красные даты календаря

Какой сегодня праздник: что отмечают 7 ноября в России и в мире по календарю

Что отмечают 7 ноября в России и в мире: красные даты календаря

7 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников: день российского пейнтбола, международный день медицинского физика и некоторые другие. Какие праздники РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T06:00

2024-11-07T06:00

2024-11-07T06:00

россия

ссср

религиозные праздники

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. 7 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников: день российского пейнтбола, международный день медицинского физика и некоторые другие. Какие праздники отмечают сегодня в России и в мире: профессиональные, народные, памятные даты в календаре, - в материале РИА Новости. Какой сегодня праздник в РоссииВ четверг, 7 ноября, отмечается несколько праздников, о самых значимых из них расскажем в нашем материале. Профессиональный праздник7 ноября 1992 года состоялась первая в России игра в пейнтбол. А помог россиянам познакомиться с увлекательным занятием американец Тьерри Аттридж, владелец оружейного магазина, который привез в нашу страну накануне несколько помповых ружей, стреляющих шариками с краской. В первой игре участвовали около 30 человек. С тех пор за этой датой закрепился праздник - День российского пейнтбола.Церковный праздникВ этот день русская православная церковь вспоминает о нескольких праведниках:Мчч. Маркиа́на, чтеца и Марти́рия (ок. 355)Прпп. Марти́рия, диакона и Марти́рия затворника, Печерских, в Дальних пещерах (XIII–XIV)мч. Анаста́сия Аквилейского (III)прав. Тави́фы Иоппийской (I)Исп. Матро́ны (Власовой), инокини (1963)Народный праздникВ народном календаре 7 ноября называется днем Дедовских плачей, так как именно в это время поминали усопших: люди посещали могилы родных, приводили их в порядок перед зимой, возвращаясь домой, накрывали стол, всю пищу, которая оставалась от поминального ужина, раздавали нищим.Какой сегодня праздник в миреЕжегодно, в первый четверг ноября отмечают Международный день проектного менеджера. В 2024 году этот профессиональный праздник приходится на 7 число. Это управленец, который берет на себя организацию любого проекта: набирает команду, расставляет задачи, контролирует сроки и ресурсы.Международный день медицинского физика. Праздник учрежден в честь Марии Склодовской-Кюри - первой женщины, получившей Нобелевскую премию за открытия в области радиоактивности. Выдающийся ученый физик и химик родилась 7 ноября 1867 года.Памятные даты в историиИменины7 ноября празднуют именины: Александр, Федот, Алексий (Алексей), Сергей, Афанасий, Никон, Антонин, Павел, Валерий, Иван, Василий, Кирилл, Вениамин, Георгий, Евгений, Максимиан, Илларион, Михаил, Николай, Федор, Федул, Елизавета, Касиния.

https://ria.ru/20241104/noyabr-1822919975.html

https://ria.ru/20241031/tserkovnyy-1904994422.html

https://ria.ru/20241023/otdykh-1979639867.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ссср, религиозные праздники, праздники