Что отмечают 7 ноября в России и в мире: красные даты календаря
© iStock.com / evgenyatamanenkoРебенок на прогулке в парке
© iStock.com / evgenyatamanenko
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. 7 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников: день российского пейнтбола, международный день медицинского физика и некоторые другие. Какие праздники отмечают сегодня в России и в мире: профессиональные, народные, памятные даты в календаре, - в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
В четверг, 7 ноября, отмечается несколько праздников, о самых значимых из них расскажем в нашем материале.
Профессиональный праздник
7 ноября 1992 года состоялась первая в России игра в пейнтбол. А помог россиянам познакомиться с увлекательным занятием американец Тьерри Аттридж, владелец оружейного магазина, который привез в нашу страну накануне несколько помповых ружей, стреляющих шариками с краской. В первой игре участвовали около 30 человек. С тех пор за этой датой закрепился праздник - День российского пейнтбола.
Церковный праздник
В этот день русская православная церковь вспоминает о нескольких праведниках:
Мчч. Маркиа́на, чтеца и Марти́рия (ок. 355)
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Народный праздник
В народном календаре 7 ноября называется днем Дедовских плачей, так как именно в это время поминали усопших: люди посещали могилы родных, приводили их в порядок перед зимой, возвращаясь домой, накрывали стол, всю пищу, которая оставалась от поминального ужина, раздавали нищим.
Какой сегодня праздник в мире
Ежегодно, в первый четверг ноября отмечают Международный день проектного менеджера. В 2024 году этот профессиональный праздник приходится на 7 число. Это управленец, который берет на себя организацию любого проекта: набирает команду, расставляет задачи, контролирует сроки и ресурсы.
Международный день медицинского физика. Праздник учрежден в честь Марии Склодовской-Кюри - первой женщины, получившей Нобелевскую премию за открытия в области радиоактивности. Выдающийся ученый физик и химик родилась 7 ноября 1867 года.
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Памятные даты в истории
- С 1918 по 1991 год 7 ноября был самым главным советским праздником и официальным выходным - в этот день отмечалась годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Все, кто родился в СССР, помнят, что 7 ноября проводились обязательные демонстрации трудящихся и торжественные мероприятия.
- 7 ноября 1941 года на главной площади страны в 24 годовщину Октябрьской революции был проведен военный парад. День воинской славы России (День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции)официально установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года. Это событие в самое трудное для страны время имело очень большое военно-политическое значение и способствовало невероятному эмоциональному подъему, укреплению веры советского народа в победу над немецкими захватчиками.
Именины
7 ноября празднуют именины: Александр, Федот, Алексий (Алексей), Сергей, Афанасий, Никон, Антонин, Павел, Валерий, Иван, Василий, Кирилл, Вениамин, Георгий, Евгений, Максимиан, Илларион, Михаил, Николай, Федор, Федул, Елизавета, Касиния.
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