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Какой сегодня праздник: что отмечают 7 ноября в России и в мире по календарю
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06:00 07.11.2024
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Что отмечают 7 ноября в России и в мире: красные даты календаря
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 ноября в России и в мире по календарю
Что отмечают 7 ноября в России и в мире: красные даты календаря
7 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников: день российского пейнтбола, международный день медицинского физика и некоторые другие. Какие праздники РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T06:00
2024-11-07T06:00
россия
ссср
религиозные праздники
праздники
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. 7 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников: день российского пейнтбола, международный день медицинского физика и некоторые другие. Какие праздники отмечают сегодня в России и в мире: профессиональные, народные, памятные даты в календаре, - в материале РИА Новости. Какой сегодня праздник в РоссииВ четверг, 7 ноября, отмечается несколько праздников, о самых значимых из них расскажем в нашем материале. Профессиональный праздник7 ноября 1992 года состоялась первая в России игра в пейнтбол. А помог россиянам познакомиться с увлекательным занятием американец Тьерри Аттридж, владелец оружейного магазина, который привез в нашу страну накануне несколько помповых ружей, стреляющих шариками с краской. В первой игре участвовали около 30 человек. С тех пор за этой датой закрепился праздник - День российского пейнтбола.Церковный праздникВ этот день русская православная церковь вспоминает о нескольких праведниках:Мчч. Маркиа́на, чтеца и Марти́рия (ок. 355)Прпп. Марти́рия, диакона и Марти́рия затворника, Печерских, в Дальних пещерах (XIII–XIV)мч. Анаста́сия Аквилейского (III)прав. Тави́фы Иоппийской (I)Исп. Матро́ны (Власовой), инокини (1963)Народный праздникВ народном календаре 7 ноября называется днем Дедовских плачей, так как именно в это время поминали усопших: люди посещали могилы родных, приводили их в порядок перед зимой, возвращаясь домой, накрывали стол, всю пищу, которая оставалась от поминального ужина, раздавали нищим.Какой сегодня праздник в миреЕжегодно, в первый четверг ноября отмечают Международный день проектного менеджера. В 2024 году этот профессиональный праздник приходится на 7 число. Это управленец, который берет на себя организацию любого проекта: набирает команду, расставляет задачи, контролирует сроки и ресурсы.Международный день медицинского физика. Праздник учрежден в честь Марии Склодовской-Кюри - первой женщины, получившей Нобелевскую премию за открытия в области радиоактивности. Выдающийся ученый физик и химик родилась 7 ноября 1867 года.Памятные даты в историиИменины7 ноября празднуют именины: Александр, Федот, Алексий (Алексей), Сергей, Афанасий, Никон, Антонин, Павел, Валерий, Иван, Василий, Кирилл, Вениамин, Георгий, Евгений, Максимиан, Илларион, Михаил, Николай, Федор, Федул, Елизавета, Касиния.
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россия, ссср, религиозные праздники, праздники
Россия, СССР, Религиозные праздники, Праздники

Что отмечают 7 ноября в России и в мире: красные даты календаря

© iStock.com / evgenyatamanenkoРебенок на прогулке в парке
Ребенок на прогулке в парке - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© iStock.com / evgenyatamanenko
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. 7 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников: день российского пейнтбола, международный день медицинского физика и некоторые другие. Какие праздники отмечают сегодня в России и в мире: профессиональные, народные, памятные даты в календаре, - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В четверг, 7 ноября, отмечается несколько праздников, о самых значимых из них расскажем в нашем материале.
Производственный календарь — 2024. Ноябрь
Как отдыхаем в ноябре: производственный календарь, выходные и праздники
4 ноября, 10:28

Профессиональный праздник

7 ноября 1992 года состоялась первая в России игра в пейнтбол. А помог россиянам познакомиться с увлекательным занятием американец Тьерри Аттридж, владелец оружейного магазина, который привез в нашу страну накануне несколько помповых ружей, стреляющих шариками с краской. В первой игре участвовали около 30 человек. С тех пор за этой датой закрепился праздник - День российского пейнтбола.
© РИА Новости / Владимир ПесняИгра в пейнтбол
Игра в пейнтбол - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Игра в пейнтбол

Церковный праздник

В этот день русская православная церковь вспоминает о нескольких праведниках:
Мчч. Маркиа́на, чтеца и Марти́рия (ок. 355)
Прпп. Марти́рия, диакона и Марти́рия затворника, Печерских, в Дальних пещерах (XIII–XIV)
мч. Анаста́сия Аквилейского (III)
прав. Тави́фы Иоппийской (I)
Исп. Матро́ны (Власовой), инокини (1963)
Церковные праздники в ноябре - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Церковный календарь на ноябрь 2024: праздники и посты
31 октября, 11:01

Народный праздник

В народном календаре 7 ноября называется днем Дедовских плачей, так как именно в это время поминали усопших: люди посещали могилы родных, приводили их в порядок перед зимой, возвращаясь домой, накрывали стол, всю пищу, которая оставалась от поминального ужина, раздавали нищим.

Какой сегодня праздник в мире

Ежегодно, в первый четверг ноября отмечают Международный день проектного менеджера. В 2024 году этот профессиональный праздник приходится на 7 число. Это управленец, который берет на себя организацию любого проекта: набирает команду, расставляет задачи, контролирует сроки и ресурсы.
Международный день медицинского физика. Праздник учрежден в честь Марии Склодовской-Кюри - первой женщины, получившей Нобелевскую премию за открытия в области радиоактивности. Выдающийся ученый физик и химик родилась 7 ноября 1867 года.
Семья - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Куда поехать на ноябрьские праздники-2024: рекомендации экспертов
23 октября, 18:49

Памятные даты в истории

  • С 1918 по 1991 год 7 ноября был самым главным советским праздником и официальным выходным - в этот день отмечалась годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Все, кто родился в СССР, помнят, что 7 ноября проводились обязательные демонстрации трудящихся и торжественные мероприятия.
  • 7 ноября 1941 года на главной площади страны в 24 годовщину Октябрьской революции был проведен военный парад. День воинской славы России (День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции)официально установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года. Это событие в самое трудное для страны время имело очень большое военно-политическое значение и способствовало невероятному эмоциональному подъему, укреплению веры советского народа в победу над немецкими захватчиками.

Именины

7 ноября празднуют именины: Александр, Федот, Алексий (Алексей), Сергей, Афанасий, Никон, Антонин, Павел, Валерий, Иван, Василий, Кирилл, Вениамин, Георгий, Евгений, Максимиан, Илларион, Михаил, Николай, Федор, Федул, Елизавета, Касиния.
Сотрудники одного из московских офисов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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30 октября, 11:04
 
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